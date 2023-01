Previsioni Meteo Toscana: domani neve oltre i 500 metri, localmente a quote più basse

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse in prevalenza a carattere di rovescio, nevose oltre i 500-800 metri di quota, localmente più basse in caso di rovesci intensi, in particolare dal pomeriggio.

Venti: sostenuti occidentali.

Mari: molto mossi o agitati con mareggiate lungo le coste esposte.

Temperature: in ulteriore calo le massime.

Giovedì 19 nuvolosità irregolare, a tratti anche molto intensa ed associata a precipitazioni sparse, nevose a quote collinari. Attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio.

Venti: deboli-moderati occidentali, in rotazione a est, nord-est nel pomeriggio-sera.

Mari: molto mossi.

Temperature: in ulteriore diminuzione su valori al di sotto delle medie.

Venerdì 20 parzialmente nuvoloso con residue nevicate oltre i 200-300 metri sui settori orientali e settentrionali dell’Appennino.

Venti: deboli o moderati nord orientali.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.