Previsioni Meteo Toscana: rovesci, temporali e nevicate a quote collinari

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o localmente di temporale, con nevicate a quote collinari possibili su tutta la regione, generalmente oltre 300-500 metri di quota e con episodi di neve tonda (graupel) anche a quote di pianura. Attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio, ma con ancora possibilità di fenomeni sulle zone centro meridionali con nevicate anche a bassa quota (200-400 metri).

Venti: deboli-moderati con direzione variabile.

Mari: mossi.

Temperature: in ulteriore diminuzione su valori al di sotto delle medie.

Venerdì 20 parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti in Appennino e sull’Arcipelago. Rovesci in Arcipelago e nevicate, generalmente deboli, fino a quote molto basse (oltre i 200-300 metri) sui settori emiliano-romagnoli dell’Appennino.

Venti: moderati con forti raffiche in Appennino, Arcipelago, costa e colline retrostanti.

Mari: mossi o molto mossi al largo.

Temperature: in ulteriore lieve calo con minime sotto zero sulle zone interne più riparate dai venti di Grecale e massime non oltre 5-6 °C (minime costantemente sotto zero oltre 600-700 metri).

Sabato 21 nuvoloso, possibilità di deboli nevicate in appennino.

Venti: sostenuti nord-orientali.

Mari: mossi, in particolare al largo.

Temperature: stazionarie con minime sotto zero sulle zone interne più riparate dai venti di Grecale e massime non oltre 5-6 °C (minime costantemente sotto zero oltre 600-700 metri).