Previsioni Meteo Toscana: freddo intenso e forti gelate

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone interne. Possibilità di residue nevicate in appennino.

Venti: forti orientali.

Mari: mossi o molto mossi al largo.

Temperature: in ulteriore calo le minime con forti gelate sulle zone interne e valori prossimi a zero anche sulla costa; in calo anche le massime con valori attorno a 5-6°C e sensazione termica di freddo intenso per il forte vento.

Sabato 21 nuvoloso, possibilità di deboli nevicate in appennino.

Venti: forti nord-orientali.

Mari: mossi, in particolare al largo.

Temperature: stazionarie con minime sotto zero sulle zone interne e massime non oltre 5-6 °C (minime costantemente sotto zero oltre 600-700 metri).

Domenica 22 nuvoloso.

Venti: moderati.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie: minime sottozero in pianura, massime inferiori a 10 gradi.