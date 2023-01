Previsioni Meteo Toscana: domani nevicate sull’Appennino tosco-romagnolo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani coperto con possibilità di deboli nevicate sull’Appennino tosco-romagnolo oltre 200-300 metri di quota, in particolare sui versanti orientali.

Venti: moderati o forti nord-orientali.

Mari: mossi, in particolare al largo.

Temperature: stazionarie con valori sotto zero oltre 600-700 metri.

Domenica 22 nuvoloso con schiarite dal pomeriggio; nevicate oltre i 200-400 metri sull’Appennino tosco-romagnolo (alto Casentino e Val Tiberina), più isolate su Amiata e Val d’Orcia.

Venti: moderati nord-orientali.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie.

Lunedì 23 coperto con precipitazioni sparse più probabili dal pomeriggio; quota neve intorno ai 300-500 metri.

Venti: moderati da nord-est.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie.