Previsioni Meteo Toscana: piogge sparse e deboli nevicate

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso; deboli nevicate oltre i 200-400 metri sull’Appennino, in particolare sul settore tosco-romagnolo (Alto Mugello, Casentino e Val Tiberina), più isolate su Amiata e Val d’Orcia.

Venti: deboli-moderati nord-orientali.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: stazionarie.

Lunedì 23 coperto con precipitazioni sparse più probabili dal pomeriggio; quota neve intorno ai 300-500 metri.

Venti: deboli-moderati da nord-est.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: stazionarie.

Martedì 24 nuvoloso con addensamenti più compatti sulle zone appenniniche; schiarite sulla costa. Residue precipitazioni sparse nella notte.

Venti: deboli-moderati da nord-est con rinforzi sulla costa. centro-meridionale.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: massime in aumento.