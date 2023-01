Previsioni Meteo Toscana: locali gelate mattutine

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino, Arcipelago e temporaneamente anche altrove. Non sono esclusi isolati piovaschi sull’Arcipelago meridionale.

Venti: da nord-est inizialmente deboli o moderati, tendenti a rinforzare.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: minime in calo con locali gelate sulle zone interne, massime in sensibile aumento con valori fino a 9-12°C in pianura.

Domani poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti compatti in Appennino, in particolare sui versanti emiliano-romagnoli, temporaneamente anche sulle province di Arezzo, Siena e Firenze.

Venti: moderati da est/nord est con forti raffiche sui rilievi, costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo.

Temperature: in aumento le minime (possibili locali gelate nei fondovalle riparate dai venti nord orientali), stazionarie le massime.

Giovedì 26 parzialmente nuvoloso con addensamenti sulle zone interne e in particolare sui versanti orientali dell’Appennino.

Venti: deboli-moderati da nord-est.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: stazionarie o in lieve calo. Possibili locali gelate mattutine nei fondovalle dell’interno riparati dai venti di Grecale.

Venerdì 27 inizialmente nuvoloso con tendenza a parziali schiarite nel pomeriggio.

Venti: sostenuti da nord-est.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: stazionarie. Isolate gelate nei fondovalle dell’interno riparati dai venti di Grecale.