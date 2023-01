Previsioni Meteo Toscana: temperature in calo, gelate nei fondovalle

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi poco nuvoloso con locali addensamenti più compatti in Appennino dove sono attese deboli nevicate generalmente oltre 800-900 metri di quota. Nel pomeriggio aumento delle nubi stratificate.

Venti: moderati da est/nord est con forti raffiche sui rilievi, costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo.

Temperature: massime quasi stazionarie o in lieve calo in Appennino.

Domani poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sui versanti orientali dell’Appennino e a tratti anche sulle province di Arezzo, Siena, interno del grossetano e parte della provincia di Firenze.

Venti: moderati da nord-est con locali rinforzi.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: stazionarie o in lieve calo. Possibili locali gelate mattutine nei fondovalle dell’interno riparati dai venti di Grecale.

Venerdì 27 poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sui versanti orientali dell’Appennino.

Venti: sostenuti da nord-est.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: in calo con locali gelate nei fondovalle dell’interno riparati dai venti di Grecale. Valori nuovamente sotto la norma.

Sabato 28 poco nuvoloso con addensamenti in Appennino.

Venti: moderati con rinforzi da nord est.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le minime con gelate nei fondovalle dell’interno riparati dai venti di Grecale. Valori sotto la media.