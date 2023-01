Previsioni Meteo Toscana: temperature inferiori alla media e gelate

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, nuvoloso sui crinali e sui settori appenninici orientali con possibilità di deboli nevicate/nevischio oltre i 200-300 metri di quota.

Venti: moderati da nord-est con forti raffiche.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: massime inferiori alle medie stagionali (6-8 gradi in pianura).

Domani molto nuvoloso sulle zone appenniniche orientali e sulle zone di crinale; poco o parzialmente nuvoloso altrove.

Venti: moderati con rinforzi da nord-est.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: in lieve calo le minime con gelate nei fondovalle delle province di MS, LU, AR e in quelli dell’interno riparati dai venti di Grecale. Valori prossimi a 0 gradi anche sulla costa. Massime Valori intorno a 6-9 gradi in pianura, sotto la media.

Domenica 29 poco nuvoloso con modesti addensamenti in Appennino

Venti: moderati da nord est.

Mari: poco mossi, temporaneamente mossi al largo in mattinata.

Temperature: minime stazionarie con gelate nelle valli protette dal vento. Massime in lieve aumento, specialmente in montagna.

Lunedì 30 inizialmente sereno o poco nuvoloso con tendenza a rapido aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso in serata. Possibili pioviggini sul nord ovest.

Venti: da deboli a moderati occidentali sulla costa centro-settentrionale.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: minime in sensibile calo in pianura con diffuse gelate, massime stazionarie.