Previsioni Meteo Toscana: temperature massime miti e stazionarie

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvolosità variabile con ampie schiarite.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve calo le minime, quasi stazionarie le massime.

Giovedì 5 molto nuvoloso in mattinata con possibilità di isolate pioviggini; schiarite dal pomeriggio.

Venti: deboli in prevalenza meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in locale aumento, massime stazionarie.

Venerdì 6 nuvolosità variabile con possibilità di schiarite anche ampie.

Venti: deboli variabili in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in locale calo, massime stazionarie.

Sabato 7 nuvoloso; possibili deboli precipitazioni dal pomeriggio sul nord ovest.

Venti: deboli tendenti a disporsi da sud ovest.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: minime in locale aumento, massime stazionarie e miti.