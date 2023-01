Previsioni Meteo Toscana: domani cielo sereno e locali nebbie

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso per velature. Locali nebbie al primo mattino nelle valli.

Venti: moderati di Maestrale sulla costa, deboli nelle zone interne.

Mari: da molto mossi a mossi.

Temperature: minime in sensibile calo con locali gelate nelle zone interne; massime in lieve diminuzione con valori prossimi alle medie.

Mercoledì 11 aumento della nuvolosità di tipo medio alto fino a cielo molto nuvoloso nel pomeriggio.

Venti: moderati meridionali sulla costa, deboli sulle zone interne.

Mari: mossi.

Temperature: minime in ulteriore lieve calo in pianura con possibili gelate, massime in lieve diminuzione in pianura.

Giovedì 12 in nottata e al primo mattino piogge e rovesci sparsi in rapido esaurimento. In prevalenza sereno nel pomeriggio.

Venti: moderati di Maestrale sulla costa.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento in pianura.