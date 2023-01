Previsioni Meteo Trentino: rinforzo dei venti da Nord con foehn in alcune valli

MeteoWeb

“Le Alpi sono interessate da correnti nordorientali sempre più secche e stabili che determinano condizioni di bel tempo di stampo invernale con temperature piuttosto basse. Per l’inizio settimana il transito di una saccatura a nord delle Alpi porterà un rinforzo dei venti da nord con foehn in alcune valli e qualche annuvolamento sui settori più settentrionali. Una configurazione barica simile sarà probabile anche fra giovedì e venerdì“: lo comunica MeteoTrentino nel consueto bollettino con le previsioni per i prossimi giorni.

Domani al mattino perlopiù soleggiato; al pomeriggio-sera cielo irregolarmente nuvoloso sui rilievi più settentrionali. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti moderati settentrionali tendenti al rinforzo con foehn in alcune valli.

Martedì 31 gennaio iniziale nuvolosità irregolare, poi in prevalenza soleggiato e ancora un po’ ventoso. Temperature senza variazioni significative. Venti perlopiù moderati ma a tratti localmente anche più sostenuti, dai quadranti settentrionali e tendenti a disporsi da nordovest.