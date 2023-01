Previsioni Meteo Umbria: peggioramento da domani

MeteoWeb

“Pressione in generale flessione su tutto il Mediterraneo per l’approssimarsi di una perturbazione atlantica; un sistema frontale associato a tale figura basso pressoria è atteso transitare sul Centro Italia nelle prime ore di domani, lunedì“: è quanto si legge nel bollettino meteo del Centro funzionale della Regione Umbria.

Il peggioramento complessivo del quadro meteorologico si registrerà a partire da lunedì sera, quando la pioggia interesserà l’intera Umbria e insisterà anche per l’intera giornata di martedì 17 gennaio.

Domani cielo coperto al mattino con precipitazioni diffuse; temporaneo miglioramento tra mattinata e primo pomeriggio con timide schiarite; dal tardo pomeriggio e in serata nuovo peggioramento con precipitazioni diffuse. Neve oltre 1400 metri al mattino, oltre 1000-1200 in serata.

Venti fino a moderati sud occidentali con forti raffiche sui crinali.

Temperature minime in sensibile aumento, massime stazionarie.