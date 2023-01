Previsioni Meteo Valle d’Aosta: condizioni di foehn da stasera, in rinforzo domani

MeteoWeb

Le Alpi sono ancora al margine tra un’alta pressione atlantica che si espande gradualmente verso l’Europa centrale e una vasta saccatura sul Mediterraneo. Ne conseguono giornate stabili con temperature attualmente ancora rigide ma in graduale rialzo per l’allontanamento della citata depressione. Dalla serata di oggi, la differenza barica tra i due versanti alpini favorirà condizioni di foehn, in rinforzo domani e seguito dal transito di nubi medio-alte, specie da metà settimana: lo riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Oggi sereno o prevalentemente soleggiato per qualche nuvola alta di passaggio al pomeriggio.

Venti a 3000 m deboli da NE; venti deboli da NW nelle valli.

Temperature minime in calo nelle valli, in aumento gli altri valori.

La quota dello zero termico è ovunque al suolo, e salirà fino a 1500 m.

Temperature a 1500 m da -9°C a 0°C; a 3000 m le temperature andranno da -10°C a -7°C.