Previsioni Meteo Veneto: domani nuova saccatura da Nord/Ovest

“Giovedì pressione in temporaneo nuovo aumento seppure con afflusso di correnti umide nord-occidentali che porteranno passaggi di nuvolosità medio-alta. Venerdì giungerà da nord-ovest una nuova saccatura, ma con scarsi effetti sulla regione, seguiranno condizioni di stabilità nella giornata di sabato. Domenica pressione in nuovo calo per l’approfondimento di una vasta saccatura che dall’Europa settentrionale tenderà ad estendersi verso il Mediterraneo, transitando sulla regione lunedì e determinando nuove precipitazioni, più consistenti rispetto ai giorni precedenti“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo parzialmente nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta, in serata generale ulteriore aumento della nuvolosità. Temperature massime senza notevoli variazioni; valori in calo in quota. In pianura venti deboli occidentali; in quota tesi da nord-ovest/ovest.

Domani fino al mattino cielo in prevalenza nuvoloso, poi nuvolosità in diminuzione a partire da nord-ovest, con comparsa di schiarite via via più ampie. Nelle ore più fredde saranno probabili foschie e nebbie in pianura.

Precipitazioni: Generalmente assenti anche se non si esclude al mattino qualche sporadica e debole pioggia sulla pianura nord-orientale e qualche fiocco sulle cime dolomitiche.

Temperature: Minime in calo e raggiunte a fine giornata, massime in diminuzione. Temperature in rialzo in quota.

Venti: In pianura deboli/variabili. In quota moderati occidentali al mattino, poi in rotazione da nord-ovest e in progressivo rinforzo.

Mare: Calmo.

Sabato 14 fino a parte della mattinata poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso, poi tendenza ad aumento della nuvolosità. Nelle ore più fredde foschie e nebbie in qualche fondovalle e in pianura, specie sui settori meridionali, dove potranno dissolversi solo parzialmente durante il giorno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo, con valori che tenderanno a portarsi di qualche grado sotto lo zero anche in pianura, con qualche gelata, in particolare sulle zone più interne. Temperature massime stazionarie o in locale aumento, in calo in quota.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile; in quota dai quadranti occidentali: tesi/forti nella notte fino al primo mattino, poi moderati/tesi.

Mare: Calmo.

Domenica 15 in prevalenza nuvoloso con probabili nubi basse, foschie e locali nebbie nelle ore più fredde in pianura. Dal pomeriggio saranno probabili precipitazioni inizialmente deboli sparse e discontinue, poi, dalla serata, tendenti ad divenire diffuse e più consistenti. Limite della neve intorno a 800/1000 m sulle Dolomiti, 900/1100 m sulle Prealpi. Temperature minime in aumento, massime in generale diminuzione. Venti in quota in rinforzo da sud-ovest, sulla costa in serata rinforzo moderato dei venti da nord-est.

Lunedì 16 tempo perturbato, a tratti instabile, con nubi irregolari alternate a schiarite, specie nelle ore centrali della giornata. Nella notte e fino al primo mattino precipitazioni diffuse con limite della neve in calo fino a fondovalle sulle Dolomiti, 600/800 m sulle Prealpi. Nel corso della mattinata possibile temporaneo diradamento delle precipitazioni con fenomeni più sparsi e discontinui; nel pomeriggio tenderanno nuovamente ad assumere carattere sparso, a tratti diffuse. Il limite della neve sarà in ulteriore lieve calo in serata. Temperature in aumento in pianura, in calo sulle zone montane. Rinforzi dei venti dai quadranti orientali sulla costa.