Previsioni Meteo Veneto: tempo perturbato dal pomeriggio di domenica

MeteoWeb

“Prevalenza di correnti umide nord-occidentali che porteranno passaggi di nuvolosità medio-alta e oscillazioni nella situazione barica, ma con scarsi effetti sulla regione fino alla giornata di sabato. Da domenica inizierà l’approfondimento di una vasta saccatura depressionaria che dall’Europa settentrionale tenderà ad estendersi verso il Mediterraneo; si avranno quindi condizioni di tempo instabile/perturbato dalla seconda parte di domenica almeno fino ai giorni centrali della settimana, con tratti di precipitazioni sparse o diffuse, accompagnate da un progressivo calo delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo inizialmente in parte nuvoloso, con nuvolosità in diminuzione a partire da nord-ovest, e schiarite diffuse specie verso sera. Non si esclude nelle ore pomeridiane qualche sporadica e debole pioggia sulla pianura nord-orientale e qualche fiocco sulle cime dolomitiche. Dalla serata saranno possibili foschie e locali nebbie in pianura. Temperature in lieve calo in pianura, con minime raggiunte a fine giornata su molte zone; valori in rialzo in quota.

Domani fino a parte della mattinata poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso, poi tendenza ad aumento della nuvolosità. Nelle ore più fredde foschie e nebbie in qualche fondovalle e in pianura, specie sui settori meridionali, localmente persistenti durante il giorno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo, con valori prossimi o di poco sotto lo zero anche in pianura, con qualche gelata sulle zone interne. Temperature massime stazionarie o in locale aumento in pianura, in lieve calo in quota.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile; in quota dai quadranti occidentali, tesi/forti fino al primo mattino, poi moderati/tesi.

Mare: Da calmo a poco mosso.

Domenica 15 al mattino foschie e nebbie in pianura, e altrove diffuse nubi alte; durante la giornata aumento della nuvolosità stratificata, con cielo via via più coperto.

Precipitazioni: Dal pomeriggio saranno probabili precipitazioni inizialmente deboli sparse e discontinue, poi, dalla serata, tendenti ad divenire diffuse e più consistenti. Limite della neve intorno a 800/1000 m sulle Dolomiti, fino ad alcuni fondovalle, 900/1100 m sulle Prealpi.

Temperature: Temperature minime in aumento, massime in generale diminuzione.

Venti: In quota tesi/forti da sud-ovest, in parziale attenuazione nel pomeriggio/sera; in pianura deboli variabili, salvo in serata rinforzo moderato dei venti da nord-est sulle zone orientali e costiere.

Mare: Poco mosso, fino a mosso dalla sera.

Lunedì 16 tempo in prevalenza instabile/perturbato, con nuvolosità estesa alternata a qualche schiarita specie nelle ore centrali della giornata. Nella notte e fino al primo mattino precipitazioni diffuse con limite della neve in calo fino a fondovalle sulle Dolomiti, 600/800 m sulle Prealpi. Nel corso della mattinata precipitazioni in esaurimento con residui fenomeni locali; nel pomeriggio/sera ritorno delle precipitazioni da sparse a diffuse, con limite della neve in ulteriore lieve calo in serata, localmente a quote collinari. Temperature in aumento in pianura, minime in lieve aumento e massime in calo sulle zone montane. Venti al mattino moderati/tesi orientali sulla costa.

Martedì 17 tempo in prevalenza instabile/perturbato, con schiarite al mattino e cielo perlopiù molto nuvoloso per il resto della giornata. Probabili precipitazioni diffuse specie dalle ore centrali e nella seconda parte della giornata; il limite delle precipitazioni nevose sarà inizialmente a quote basse (400-600 metri) con possibili tratti di pioggia mista a neve a quote collinari, e poi in lieve rialzo dal pomeriggio. Temperature in generale diminuzione. Venti moderati/tesi da nordest su pianura e costa, e tesi/forti meridionali in quota.