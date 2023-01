Previsioni Meteo Veneto: da domani torna la pioggia, neve anche a bassa quota

MeteoWeb

“Presenza di una temporanea rimonta anticiclonica con tempo prevalentemente stabile fino a parte di domenica. In seguito dal pomeriggio di domenica si avrà l’ingresso di una vasta depressione che dall’Europa settentrionale si estenderà verso il Mediterraneo, portando condizioni di tempo instabile/perturbato almeno fino ai giorni centrali della settimana, con tratti di precipitazioni sparse o diffuse; le precipitazioni saranno accompagnate da un progressivo calo delle temperature con abbassamento dei fenomeni nevosi che potranno presentarsi anche a quote anche molto basse specie nei giorni centrali della settimana“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi inizialmente cielo in prevalenza poco nuvoloso, poi tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta. Dalla sera possibile nuova formazione di foschie e nebbie in qualche fondovalle e in pianura, specie sui settori meridionali. Temperature massime stazionarie o in locale aumento in pianura, in lieve calo in quota.

Domenica nella notte e fino al mattino foschie e nebbie in pianura, e altrove prevalenza di nubi alte; durante la giornata aumento della nuvolosità stratificata, con cielo via via più coperto.

Precipitazioni: Dalle ore centrali aumento della probabilità di precipitazioni, inizialmente deboli sparse e discontinue, poi, specie dalla serata, tendenti ad divenire diffuse specie sulle zone pianeggianti. Limite della neve in abbassamento fino a 800/1000 m sulle Dolomiti, e 1000/1200 m sulle Prealpi.

Temperature: Temperature minime in aumento, massime in generale diminuzione.

Venti: In quota tesi da sudovest, in attenuazione nel pomeriggio/sera; in pianura deboli variabili, salvo in serata rinforzo moderato dei venti da nord-est sulle zone orientali e costiere.

Mare: Poco mosso, fino a mosso dalla sera.

Lunedì 16 tempo in prevalenza instabile/perturbato, con nuvolosità estesa; possibile qualche temporanea schiarita nelle ore centrali della giornata.

Precipitazioni: Nella notte e fino al primo mattino precipitazioni sparse con limite della neve in calo fino a fondovalle sulle Dolomiti, 700/800 m sulle Prealpi; nel corso della mattinata precipitazioni in esaurimento con residui fenomeni locali; nel pomeriggio/sera ritorno delle precipitazioni, più modeste e sparse sui rilievi e un po’ più diffuse sulle zone di pianura; limite della neve in lieve calo nel pomeriggio/sera, localmente a quote collinari.

Temperature: Valori stabili o in lieve aumento in pianura; sulle zone montane minime con variazioni di carattere locale e massime in calo.

Venti: In quota venti deboli/moderati da sudovest, fino a tesi nel pomeriggio; in pianura deboli/moderati di direzione variabile, con rinforzi moderati/tesi nordorientali al mattino sulla costa.

Mare: Mosso.

Martedì 17 schiarite al mattino e aumento della nuvolosità in seguito, con cielo molto nuvoloso per il resto della giornata. Precipitazioni inizialmente locali in pianura, poi da sparse a diffuse nel pomeriggio/sera; il limite delle precipitazioni nevose sarà a quote basse (400-600 metri) con probabili tratti di pioggia mista a neve anche a quote collinari e sulla pedemontana. Temperature in generale diminuzione, con valori attorno allo zero anche su molte zone della pianura. Venti moderati/tesi da nordest su pianura e costa, e moderati/tesi meridionali in quota.

Mercoledì 18 nuvolosità diffusa e residue precipitazioni fino alle ore centrali, in esaurimento a partire dalle zone di pianura, con ultimi fenomeni sulle Dolomiti nel pomeriggio; in seguito parziali schiarite e residua nuvolosità alta. Limite della neve ancora a quote basse, attorno ai 500-700 metri. Temperature massime stabili e minime in calo sui rilievi, minime stabili e massime in lieve aumento in pianura.