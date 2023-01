Previsioni Meteo Veneto: al via fase perturbata con calo delle temperature

MeteoWeb

“Pressione in diminuzione a causa della discesa di una vasta area depressionaria in arrivo dall’Europa settentrionale. Sulla regione, il passaggio di saccature associate alla suddetta depressione porteranno episodi perturbati nelle ore pomeridiane/notturne di domenica, lunedì e martedì e nella prima metà di giovedì, alternati a fasi di rasserenamenti. E’ previsto anche un progressivo calo termico, di conseguenza il limite della neve sarà in abbassamento fino a quote basse a metà settimana“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni inizialmente deboli locali, in estensione ed intensificazione soprattutto in serata; limite della neve in abbassamento fino a circa 900/1100 m. Temperature diurne in diminuzione. Venti in quota moderati occidentali, in pianura in prevalenza nord-orientali deboli, a tratti moderati in prossimità della costa.

Lunedì 16 nuvolosità irregolare, più consistente tra la notte ed il primo mattino e dalle ore centrali, alternata a qualche schiarita in mattinata soprattutto in pianura.

Precipitazioni: Nelle ore notturne probabilità medio-bassa (25-50%) di locali fenomeni, poi dopo una pausa nella mattinata soprattutto in pianura, dalle ore centrali probabilità alta (75-100%) di precipitazioni sparse di moderata intensità. Limite della neve in diminuzione dai 700-900 m fino a 500-700 m sulle Prealpi e a fondovalle sulle Dolomiti.

Temperature: In diminuzione in montagna, senza notevoli variazioni o in leggero rialzo, soprattutto nei valori massimi, in pianura.

Venti: In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali; nelle valli variabili. In pianura deboli/moderati variabili, in prevalenza nord-orientali sulle zone centro-settentrionali, nella seconda parte della giornata dai settori meridionali verso sud e lungo la costa.

Mare: Mosso.

Martedì 17 tempo variabile con parziali schiarite fino al primo mattino, poi nuvolosità in aumento fino a cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: Nella prima parte della giornata in prevalenza assenti; dalla tarda mattina aumento della probabilità di precipitazioni fino a alta (75-100%) nel pomeriggio, con fenomeni da sparsi a diffusi di debole o moderata intensità. Limite delle nevicate intorno ai 400-600 m sulle Prealpi, a fondovalle sulle Dolomiti. Non escluso qualche fiocco di neve a quote collinari.

Temperature: In diminuzione.

Venti: In quota moderati dai settori meridionali; nelle valli variabili. In pianura variabili tra la notte e il mattino, poi moderati, a tratti tesi da nord-est, o a tratti sud-orientali su costa centro-meridionale e pianura limitrofa.

Mare: Mosso.

Mercoledì 18 cielo irregolarmente nuvoloso, con tratti di sereno più significativi in pianura e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata in montagna, dove potranno verificarsi ancora delle nevicate oltre i 400-600 m. Temperature minime prevalentemente in diminuzione, massime in ripresa.

Giovedì 19 cielo in prevalenza molto nuvoloso. Al momento sembra possibile qualche precipitazione in pianura, anche con fiocchi di neve, ma l’evoluzione di tale fenomenologia è ancora incerta. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento.