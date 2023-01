Previsioni Meteo Veneto: possibili fiocchi di neve anche in pianura

MeteoWeb

“Nelle giornata di lunedì 16 e martedì 17 limite della neve in abbassamento a quote collinari. In particolare nella seconda parte di martedì 17 saranno possibili accumuli di qualche cm anche nei fondovalle prealpini. Per il resto possibile qualche fiocco di neve sulle zone collinari, non escluso misto a pioggia anche su pianura centro occidentale in occasione di eventuali rovesci“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una significativa perturbazione con aria abbastanza fredda sta per scendere dalla parte più settentrionale dell’Atlantico al continente europeo; sulla nostra regione il minimo barico è atteso per martedì sera, ma per vari giorni prevalgono le nubi con alcune modeste precipitazioni; il raffreddamento un po’ più sensibile è atteso in seguito, con probabilità di un po’ di neve anche a quote piuttosto basse; probabili maggiori schiarite e ulteriore raffreddamento venerdì verso sera“.

Oggi cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, ma con qualche fase di schiarite sparse; possibili locali nebbie a bassa quota; alcune fasi di precipitazioni sparse; limite delle nevicate in abbassamento perlopiù da 600-900 m a 400-700 m sulle Prealpi e a fondovalle sulle Dolomiti, ma con possibili fiocchi anche su parte della val Belluna e a quote collinari.

Domani cielo da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto, con schiarite più significative in quota fino al mattino, quando invece in pianura e nelle valli insisteranno parecchie nubi basse e probabili nebbie sparse.

Precipitazioni: Probabilità le primissime ore bassa (5-25%) e poi in aumento fino ad alta (75-100%), per fenomeni da sparsi a relativamente diffusi e da deboli a localmente moderati; limite delle nevicate in genere a circa 400-700 m sulle Prealpi e a fondovalle sulle Dolomiti, ma tendente ad abbassarsi ancora un po’, con probabili fiocchi anche nei fondovalle prealpini e in qualche fase a quote collinari.

Temperature: Le minime subiranno in montagna una diminuzione, in pianura contenute variazioni di carattere locale tra cui le diminuzioni prevarranno ad ovest; le massime aumenteranno un po’, salvo locali lievi controtendenze più probabili sulle zone più a sud-est.

Venti: In quota prevalentemente moderati da sud-ovest, con qualche locale fase di rinforzo sulle Prealpi; nelle valli, perlopiù deboli con direzione variabile; in pianura nelle primissime ore da moderati a deboli sud-occidentali e poi generalmente moderati nord-orientali.

Mare: Da poco mosso a mosso.

Mercoledì 18 cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, ma con fasi anche significative di schiarita; in pianura e nelle valli, probabile presenza di varie nebbie specie durante le ore più fredde.

Precipitazioni: La probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%), per fenomeni da locali a temporaneamente sparsi e generalmente modesti; limite delle nevicate a fondovalle sulle zone interne e dell’ordine dei 400-700 m sui versanti esposti alla pianura, ma di sera con probabili fasi di abbassamento fino a quote collinari e locale neve mista a pioggia sulla pianura interna.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno aumenti in montagna e diminuzioni sull’entroterra pianeggiante; massime in moderata diminuzione, salvo locale stazionarietà sulla costa.

Venti: Prevalentemente deboli con direzione variabile, salvo a tratti moderati rinforzi da sud-ovest in quota sulle Prealpi.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Giovedì 19 cielo perlopiù coperto; probabili varie fasi di precipitazioni sparse, con possibili locali rovesci; il limite delle nevicate in genere sarà a fondovalle sulle zone montane dell’interno e a quote collinari su quelle esposte alla pianura, ma sulle zone pianeggianti saranno probabili comunque alcuni fenomeni anche a carattere parzialmente nevoso; le temperature minime non varieranno molto, per le massime prevarrà un calo.

Venerdì 20 cielo nelle prime ore molto nuvoloso o coperto, poi da irregolarmente nuvoloso a poco nuvoloso per schiarite più ampie da metà giornata; fino al mattino, potrà verificarsi qualche modesta precipitazione, probabilmente nevosa fino in pianura; temperature minime raggiunte di sera, stazionarie o in lieve aumento sulle zone sud-orientali e per il resto in calo anche sensibile; le temperature massime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui potranno spiccare alcune discrete diminuzioni.