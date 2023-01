Previsioni Meteo Veneto: neve fino ai fondovalle prealpini

MeteoWeb

“Nel pomeriggio/sera di martedì 17 limite della neve a quote collinari, con possibili accumuli di qualche cm anche nei fondovalle prealpini. Non è escluso qualche fiocco sulle zone pedemontane a quote collinari e sulla sommità dei colli. Fenomeni in attenuazione in serata“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una significativa perturbazione con aria fredda sta per portarsi dalla parte più settentrionale dell’Atlantico al continente europeo; sulla nostra regione il minimo barico è atteso per martedì sera ma per gran parte del periodo prevalgono le nubi, con alcune modeste precipitazioni, nevose fino a quote piuttosto basse; la parte finale del periodo si caratterizza per una cessazione dei fenomeni ed un più sensibile abbassamento delle temperature minime“.

Oggi cielo molto nuvoloso o coperto; precipitazioni sparse o a tratti relativamente diffuse e deboli od al più localmente moderate; limite delle nevicate in genere a circa 400-700 m sulle Prealpi e a fondovalle sulle Dolomiti, ma tendente ad abbassarsi un po’, con probabili fiocchi anche nei fondovalle prealpini e in qualche fase a quote collinari; temporanei discreti rinforzi di Bora sulla costa nel pomeriggio.

Domani cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, ma con fasi anche significative di schiarita specie nelle ore pomeridiane in montagna; in pianura e nelle valli, parziali riduzioni della visibilità specie durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso della giornata e del territorio bassa (5-25%), per fenomeni in genere locali e modesti, comunque un po’ più presenti in mattinata sulle Dolomiti; limite delle eventuali nevicate a fondovalle sulle zone interne e dell’ordine dei 400-700 m sui versanti esposti alla pianura, salvo possibile abbassamento serale fino a quote collinari.

Temperature: Minime in diminuzione, salvo locali modeste controtendenze sulle zone montane e pedemontane; massime senza notevoli variazioni sulla costa, in lieve aumento altrove.

Venti: In quota fino alle ore centrali dai quadranti occidentali, deboli od al più inizialmente moderati sulle Prealpi, poi da deboli a localmente moderati nord-orientali; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, salvo qualche moderato rinforzo da sud-ovest in pianura nelle prime ore.

Mare: Sottocosta poco mosso, anche quasi calmo verso fine giornata; al largo, da mosso a poco mosso.

Giovedì 19 cielo coperto, salvo qualche parziale schiarita alla sera.

Precipitazioni: Probabilità fino al pomeriggio alta (75-100%) e di sera medio-alta (50-75%), per fenomeni in prevalenza modesti e locali nelle primissime ore nonché alla sera, più diffusi e localmente moderati nelle ore diurne; il limite delle nevicate in genere sarà a fondovalle sulle zone montane dell’interno e a quote collinari su quelle esposte alla pianura, ma sulle zone pianeggianti saranno probabili comunque vari fenomeni anche a carattere almeno parzialmente nevoso, con locali modesti accumuli.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui diminuzioni in quota sulle Dolomiti; massime in calo.

Venti: In quota prevalentemente nord-orientali, a tratti moderati e a tratti tesi; sulla costa, nelle primissime ore al più moderati e per il resto tesi, da nord-est salvo all’inizio una maggior variabilità in direzione a sud; nelle valli e sulla fascia pedemontana, perlopiù deboli con direzione variabile; altrove, a tratti deboli e a tratti moderati, in prevalenza da nord-est.

Mare: In prevalenza mosso, ma temporaneamente anche quasi calmo o poco mosso nelle primissime ore ed anche molto mosso dalla tarda mattinata in poi.

Venerdì 20 cielo in prevalenza molto nuvoloso, pur con alcune fasi di schiarita specie in montagna; specie nella prima parte della giornata su bassa pianura e costa sarà probabile qualche modesta precipitazione, anche a carattere nevoso; temperature minime raggiunte di sera, in diminuzione anche sensibile salvo locali leggere controtendenze ad est; le temperature massime aumenteranno un po’, salvo risultare localmente stazionarie o in lieve diminuzione.

Sabato 21 cielo in prevalenza nuvoloso, con schiarite un po’ più presenti sulle zone pianeggianti fino al mattino e sulle zone montane anche in seguito; temperature minime in diminuzione, salvo locali contenute controtendenze; temperature massime un po’ in calo.