Previsioni Meteo Veneto: nevicate fino a quote collinari

MeteoWeb

“Tra giovedì 19 e le prime ore di venerdì 20, previste nevicate fino a quote collinari, con probabili accumuli di qualche cm anche nei fondovalle prealpini e sui colli. In pianura le precipitazioni potranno assumere carattere di neve mista a pioggia o a tratti neve, con possibili accumuli fino a qualche cm in alcune zone in corrispondenza dei fenomeni più intensi. Tra la mattinata di giovedì e quella di venerdì rinforzo dei venti di Bora, più significativo (venti tesi/forti) sulla costa centro meridionale e pianura limitrofa“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “La discesa di un’area di bassa pressione dall’Europa settentrionale porterà una fase con annuvolamenti e modeste precipitazioni, nevose fino a quote piuttosto basse nella giornata di giovedì; da venerdì cessazione dei fenomeni, rasserenamenti e calo delle temperature minime“.

Oggi cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili parziali schiarite, più significative in montagna. Dal tardo pomeriggio/sera non esclusa qualche precipitazione sulle zone occidentali, con limite della eventuali nevicane a fondovalle e a quote collinari. Temperature diurne in lieve aumento. Venti deboli a tratti moderati, variabili.

Domani cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche parziale schiarita alla sera.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni, con fenomeni più diffusi e significativi nelle ore diurne. Limite delle nevicate a fondovalle sulle zone montane dell’interno e a quote collinari su quelle esposte alla pianura; a quote pianeggianti probabile neve mista a pioggia o a tratti anche neve, con possibili modesti accumuli.

Temperature: Minime pressoché stazionarie, massime in diminuzione.

Venti: In quota moderati da nord-est; nelle valli variabili. In pianura in prevalenza nord-orientali, moderati, o anche tesi, a tratti forti, lungo la costa, specie quella centro-meridionale.

Mare: In prevalenza mosso, con intensificazione del moto ondoso dalla tarda mattinata.

Venerdì 20 cielo nuvoloso, a tratti molto nuvoloso a inizio giornata in pianura, con crescenti schiarite soprattutto in montagna.

Precipitazioni: Fino alla mattina probabilità medio-bassa (25-50%) di residue modeste precipitazioni, anche a carattere di neve mista a pioggia o neve, sulla pianura sud-orientale; per il resto precipitazioni assenti.

Temperature: Minime raggiunte in sera, in diminuzione anche marcata; massime in rialzo in pianura.

Venti: In prevalenza nord-orientali, moderati, a tratti tesi lungo la costa.

Mare: Mosso.

Sabato 21 cielo nuvoloso, con tratti di sereno, più significativi in montagna; temperature minime in diminuzione, massime senza notevoli variazioni.

Domenica 22 cielo parzialmente nuvoloso, con ampi tratti di sereno anche in pianura. Temperature in locale diminuzione nei valori massimi.