Previsioni Meteo Veneto: neve anche in pianura

MeteoWeb

“Tra giovedì 19 e le prime ore di venerdì 20 previste nevicate fino a quote collinari, con probabili accumuli di qualche cm anche in alcuni fondovalle prealpini e sui colli. In pianura le precipitazioni potranno assumere carattere di neve mista a pioggia o a tratti neve, con possibili accumuli fino a qualche cm in alcune zone in corrispondenza dei fenomeni più intensi. Fase più significativa nel pomeriggio di giovedì. Rinforzo dei venti di Bora, più significativo sulla costa centro meridionale e pianura limitrofa (venti tesi/forti) fino al pomeriggio di venerdì 20“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una bassa pressione in discesa dall’Europa settentrionale porta un episodio perturbato nella giornata di giovedì, con precipitazioni, nevose anche a bassa quota. Dopo il passaggio dell’impulso perturbato, la circolazione resterà ciclonica, ci sarà nuvolosità variabile, ma senza precipitazioni significative. Marcata diminuzione delle temperature minime“.

Oggi cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, occasionalmente temporalesco. Neve a fondovalle e a quote collinari, con possibili accumuli di qualche cm. In pianura fenomeni di pioggia mista a neve o a tratti neve, specie sulle zone interne, con possibili eventuali accumuli di qualche cm in corrispondenza di precipitazioni intense. Temperature diurne in diminuzione. Venti nord-orientali, moderati, o anche tesi, a tratti forti, lungo la costa, specie quella centro-meridionale.

Domani nuvolosità irregolare, più consistente nella prima metà della giornata sulle zone pianeggianti, alternata a crescenti schiarite.

Precipitazioni: Assenti in montagna e sulla pianura occidentale e dalla mattina anche sulle restanti zone, dove, fino alle prime ore del mattino, persisterà una probabilità medio-alta (50-75%) sulla pianura sud-orientale, medio-bassa (25-50%) sulla pianura centrale e nord-orientale, di residue precipitazioni sparse. I fenomeni saranno a carattere di pioggia mista a neve o a tratti neve.

Temperature: Massime senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo soprattutto sull’entroterra pianeggiante e nelle valli. Le minime, raggiunte in serata saranno in marcata diminuzione, con diffuse gelate dopo il tramonto anche su gran parte della pianura.

Venti: In quota e lungo la costa e sulla pianura limitrofa, da nord-est moderati, a tratti tesi sul litorale e in alta quota. Altrove variabili, con possibile Foehn sulle zone pedemontane e nelle valli prealpine dalla serata.

Mare: Mosso.

Sabato 21 cielo poco o parzialmente nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta.

Precipitazioni: Assenti – Nulla (0%)

Temperature: Minime in diminuzione, salvo nelle valli prealpine e sulla pedemontana interessate dal Foehn, dove saranno in ripresa. Massime stazionarie o in locale lieve variazione

Venti: In quota tesi, a tratti forti da nord-est; nelle valli moderati con rinforzi di Foehn. In pianura settentrionali moderati/tesi sul litorale e sulla fascia pedemontana, deboli altrove; nel pomeriggio/sera a tratti forti da nord-est sulla costa centro-meridionale.

Mare: Mosso.

Domenica 22 nuvolosità irregolare alternata a schiarite, senza precipitazioni. Temperature minime prevalentemente in calo in montagna, in aumento in pianura; massime in lieve variazione tendenti al rialzo in montagna e al calo in pianura. Venti moderati nord-orientali in pianura, orientali in montagna.

Lunedì 23 cielo nuvoloso, anche molto nuvoloso in pianura. Non esclusa qualche debole precipitazione, nevosa fino a bassa quota. Temperature minime stazionarie, massime un po’ in calo sulla pianura interna, in ripresa in quota.