Previsioni Meteo Veneto: tempo variabile nel fine settimana

“La bassa pressione in discesa dall’Europa settentrionale, che ha portato una fase perturbata sulla regione nella giornata di giovedì, continuerà ad influenzare le condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, mantenendo una circolazione ciclonica sul Mediterraneo, seppur con un minimo depressionario che tenderà a spostarsi verso l’Italia centro-meridionale. Sul Veneto il tempo si manterrà variabile nel fine settimana con nubi irregolari ma con precipitazioni generalmente assenti o al più locali. Da lunedì e fino a parte della mattinata di martedì, probabile nuovo peggioramento con possibili episodi di neve o neve mista a pioggia anche in pianura; seguirà miglioramento. Nel fine settimana la costa sarà interessata da venti di Bora anche forti. Le temperature si manterranno rigide, con diffuse gelate anche in pianura nelle ore più fredde“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi poco o a tratti parzialmente nuvoloso, salvo sui settori meridionali della pianura dove le nubi irregolari insisteranno maggiormente. Probabile qualche fiocco di neve sulle zone montane ma senza accumuli. Temperature massime senza notevoli variazioni, in aumento sui settori occidentali della pianura. Sulla costa Bora moderata/tesa con ulteriori temporanei rinforzi sui settori meridionali in serata; nell’entroterra della pianura venti deboli/moderati in rotazione da nord. In quota venti moderati/tesi da nord-est, possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle dalla sera.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso sui settori montani, su Pedemontana e pianura qualche parziale schiarita, alternata a tratti di nuvolosità irregolare, più frequente e consistente sui settori meridionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione, salvo nelle valli prealpine e sulla pedemontana interessate dal Foehn, dove saranno in ripresa. Diffuse gelate anche in pianura. Massime senza notevoli variazioni o in aumento.

Venti: In quota tesi, a tratti forti da nord-est; nelle valli probabili rinforzi di Foehn, possibili anche localmente sulla Pedemontana. In pianura settentrionali moderati/tesi sul litorale, deboli altrove; nel pomeriggio/sera a tratti forti da nord-est sulla costa centro-meridionale.

Mare: Mosso.

Domenica 22 schiarite si alterneranno a nuvolosità irregolare, più consistente e frequente sui settori centro-meridionali della pianura.

Precipitazioni: Generalmente assenti, ad eccezione dei settori meridionali della pianura/costa che saranno interessati al mattino da deboli precipitazioni, con possibilità di qualche fiocco sulle zone più interne, ma senza accumuli al suolo. Non si esclude qualche fiocco sui settori dolomitici fino a fondovalle.

Temperature: Minime in aumento sulla pianura, altrove stazionarie o in calo; massime in pianura senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, in aumento sulle zone montane.

Venti: Su costa e pianura limitrofa permangono venti di Bora tesi/forti, nell’entroterra venti deboli variabili. In quota dai quadranti orientali tesi nelle prime ore, poi moderati.

Mare: Mosso.

Lunedì 23 inizialmente poco nuvoloso, salvo sui settori orientali dove sarà già presente della nuvolosità. Nel corso della mattinata tendenza a generale aumento delle nubi ovunque, associato ad un aumento della probabilità di precipitazioni anche diffuse. La quota neve sarà inizialmente bassa con possibili episodi nevosi o di neve mista a pioggia anche in pianura nel corso della mattinata, per poi rialzarsi a quote intorno ai 300/500 m. Temperature minime senza notevoli variazioni, salvo locali diminuzioni sulla pianura meridionale e sulla costa; massime stazionarie, salvo locali diminuzioni in pianura. Venti in rinforzo sulla costa fino a tesi, a tratti forti, specie sui settori centro-meridionali. In quota venti tesi/forti da est; possibili raffiche di Foehn in molte valli.

Martedì 24 iniziale nuvolosità associata a residue precipitazioni sulle zone montane e pedemontane nevose fino a fondovalle sulle Dolomiti e a 900/1200 m sulle Prealpi, poi in esaurimento fino a risultare generalmente assenti. In seguito il cielo si manterrà irregolarmente nuvoloso con schiarite. Generale rialzo delle temperature. Sulla costa al mattino persisteranno ancora venti di Bora moderati/tesi in successiva attenuazione.