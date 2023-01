Previsioni Meteo Veneto: nuovo peggioramento da lunedì

MeteoWeb

“La circolazione sul Mediteranneo si mantiene ciclonica per la permanenza di un vasto nucleo depressionario che influenzerà le condizioni meteorologiche almeno fino a martedì, poi tenderà a spostarsi verso il Mediterraneo sud-occidentale. Sul Veneto il tempo si manterrà variabile nel fine settimana con nubi irregolari, ma con precipitazioni generalmente assenti o al più locali. Da lunedì e fino a martedì, probabile nuovo peggioramento con precipitazioni anche diffuse. Fino a lunedì la costa sarà interessata da venti di Bora anche forti. Mercoledì miglioramento con giornata più soleggiata“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi parzialmente nuvoloso per tratti di nubi medie, più frequenti e consistenti sui settori meridionali. Non si esclude qualche fiocco di neve sui settori montani fino a fondovalle. Temperature massime senza notevoli variazioni o in locale aumento. In quota venti tesi, a tratti forti da nord-est; nelle valli e localmente sulle zone pedemontane probabili rinforzi di Foehn. In pianura progressivo ingresso e rinforzo di venti da nord-est sulla costa fino a risultare tesi, a tratti forti; venti deboli sulla pianura interna.

Domani modesta variabilità con cielo in montagna da poco a parzialmente nuvoloso, altrove parzialmente nuvoloso o a tratti nuvoloso al mattino, con nubi più consistenti e frequenti sui settori centro-meridionali della pianura. Diminuzione della nuvolosità a fine giornata con comparsa di qualche temporanea schiarita.

Precipitazioni: Nella notte fino alle prime ore della mattinata saranno possibili debolissime precipitazioni sui settori meridionali della pianura/costa. Sulle Dolomiti non si esclude qualche fiocco fino a fondovalle.

Temperature: Minime in aumento, ma ancora con valori prossimi o inferiori a zero anche sulle zone più interne della pianura; massime in pianura senza notevoli variazioni, in aumento sulle zone montane.

Venti: Su costa e pianura limitrofa Bora tesa/forte, nell’entroterra venti deboli variabili. In quota venti dai quadranti orientali da tesi a moderati.

Mare: Mosso.

Lunedì 23 nella notte saranno possibili delle schiarite anche ampie; in seguito rapido aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso/coperto.

Precipitazioni: A partire dalle prime ore del mattino la probabilità di precipitazioni andrà ad aumentare fino a medio-alta (50-75%). Si tratterà di precipitazioni diffuse fino a buona parte della mattinata, in progressivo diradamento in pianura nel corso del pomeriggio a partire da est, fino ad esaurimento dei fenomeni entro fine giornata, altrove risulteranno persistenti. La quota neve sarà inizialmente bassa in mattinata, con possibili episodi nevosi o di neve mista a pioggia anche in pianura, in successivo rialzo a quote intorno ai 400/700 m.

Temperature: Minime in calo sui settori orientali e meridionali della pianura, altrove stazionarie. Massime in calo.

Venti: Venti in rinforzo sulla costa fino a tesi, a tratti forti, specie sui settori centro-meridionali. In quota venti tesi/forti da est; possibili raffiche di Foehn in molte valli.

Mare: Mosso.

Martedì 24 tempo ancora variabile/perturbato, con cielo in prevalenza molto nuvoloso/coperto. Saranno ancora probabili precipitazioni sui settori settentrionali, in progressiva estensione al resto della pianura nel corso della giornata e in possibile attenuazione/diradamento alla sera, con fenomeni a carattere sparso. La quota neve sarà intorno a 800/1100m. Generale rialzo delle temperature. Sulla costa persisteranno venti di Bora moderati, a tratti tesi.

Mercoledì 25 tempo stabile, con possibile iniziale residua nuvolosità, poi rasserenamenti via via più ampi fino a cielo sereno. Temperature minime in nuovo calo e raggiunte a fine giornata, con valori che si riporteranno prossimi o inferiori allo zero anche in pianura, in particolare sulle zone interne; massime in aumento. Bora moderata/tesa sulla costa.