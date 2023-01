Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile e soleggiato di stampo invernale

MeteoWeb

“L’area depressionaria che ha stazionato per vari giorni sul Mediterraneo si sta lentamente allontanando, mentre sulla regione è in arrivo dall’Atlantico un modesto promontorio anticiclonico che, tuttavia, continuerà a convogliare aria fredda e secca dall’Europa orientale fino a domenica, mantenendo il tempo stabile e soleggiato di stampo invernale con temperature nella norma su tutta la regione, salvo il transito di qualche velatura. Per lunedì è atteso l’arrivo di una veloce saccatura dal nord Atlantico che varcherà in giornata le Alpi; tale passaggio sarà associato ad un’avvezione di aria un po’ meno fredda e ad un aumento della ventilazione in alta montagna, mentre i fenomeni saranno pressoché scarsi o assenti, salvo un aumento delle nubi con qualche fiocco di neve sulle Dolomiti più settentrionali per Stau“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura tempo stabile con cielo generalmente poco nuvoloso per il veloce e il temporaneo transito di nubi alte; su zone pedemontane e in montagna nuvolosità a tratti anche estesa, specie sulle Dolomiti, dove non è del tutto escluso a qualche fiocco di neve burrascoso sulle cime; alla sera ampi rasserenamenti ovunque. Temperature massime in pianura senza notevoli variazioni, in generale lieve aumento in alta montagna, in lieve calo nelle valli; in pianura sono previste massime tra i 6° e gli 8°C, nei fondovalle prealpini tra i 2° e i 4°C e a quote comprese tra gli 800 e i 1200 m tra i -1° e i +1°C. Venti in pianura in prevalenza deboli di direzione variabile, Bora moderata a tratti tesa sulla costa specie nella parte meridionale, in quota in genere moderati da nord-est.

Domani tempo stabile e in prevalenza ben soleggiato, con aria tersa ed ottima visibilità. A fine giornata ingresso di sottili nubi alte.

Precipitazioni: Assenti (o%).

Temperature: Minime in lieve o contenuta diminuzione in pianura e nelle valli, stazionarie in alta montagna; massime senza notevoli variazioni salvo degli aumenti in alta montagna, su valori prossimi alla norma, con diffuse gelate notturne in montagna ma anche in pianura.

Venti: Sulla costa fino al mattino ancora Bora moderata, poi in attenuazione e rotazione da ovest; nell’entroterra deboli di direzione variabile. In quota venti moderati da nord-est, a tratti tesi sulle cime più alte, fino al mattino, poi in attenuazione e in rotazione da nord.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Lunedì 30 cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per residua nuvolosità alta specie al mattino, con qualche foschia o banco di nebbia sparso nelle ore fredde in pianura e un alcune valli prealpine. Aumento della nuvolosità nel pomeriggio sera sulle Dolomiti settentrionali con qualche modestissimo fenomeno.

Precipitazioni: Generalmente assenti (0-10%), salvo qualche fiocco di neve per neve burrascosa nel corso del pomeriggio/sera sulle cime dei rilievi di confine delle Dolomiti settentrionali (0-10%).

Temperature: Minime in pianura in calo con diffuse gelate, nelle valli e zone pedemontane variazioni a carattere locale con prevalenza degli aumenti; massime stazionarie in pianura, in lieve o contenuto aumento specie su zone montane e pedemontane.

Venti: In pianura deboli, al mattino occidentali nel pomeriggio di direzione variabile; in quota da nord-ovest inizialmente moderati in rinforzo fino a risultare forti specie nel pomeriggio/sera con episodi di Foehn in alcuni fondovalle e localmente sulla Pedemontana, specie su quella veronese.

Mare: Poco mosso.

Martedì 31 permangono condizioni di tempo stabile e soleggiato; nelle ore più fredde saranno possibili parziali riduzioni della visibilità in pianura con foschie e locali banchi di nebbia specie nel Rodigino e basso Padovano. Temperature in lieve o contenuto aumento in pianura, nelle zone pedemontane e nelle valli interessati dal Foehn, in lieve o contenuto calo altrove. I venti in pianura rimarranno deboli di direzione variabile, con qualche locale e moderato rinforzo sulle zone pedemontane, mentre in quota soffieranno ancora da nord-ovest in genere tesi, a tratti forti sulle vette dolomitiche, con moderati rinforzi di Foehn in alcune valli.

Mercoledì 1° febbraio in pianura tempo ancora stabile ma un po’ più umido rispetto ai giorni precedenti, dove saranno più probabili rispetto a martedì formazioni di foschie o di locali banchi di nebbia nelle ore fredde; in montagna da soleggiato al mattino a parzialmente soleggiato al pomeriggio per transito di nubi medio-alte. Precipitazioni assenti. Temperature minime in generale lieve aumento, massime in contenuto calo in pianura, senza notevoli variazioni in montagna. Venti un quota in prevalenza moderati a tratti forti nord ovest con possibile Foehn in alcune valli.