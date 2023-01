Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile e giornate soleggiate

MeteoWeb

“Nei prossimi giorni prevarrà un flusso proveniente da nordovest, con ingresso di aria un po’ più mite accompagnata da un promontorio anticiclonico situato sull’Atlantico; il tempo sarà generalmente stabile, con giornate perlopiù soleggiate salvo occasionale nuvolosità. Giovedì probabile aumento della nuvolosità con qualche precipitazione in montagna“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo stabile, in prevalenza soleggiato e con ottima visibilità; verso sera ingresso di sottili nubi alte a partire dalle zone nord-orientali. Temperature massime senza notevoli variazioni salvo locale aumento in alta montagna; valori termici generalmente in linea con le medie del periodo.

Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con tratti di nuvolosità alta specie al mattino, con qualche foschia o banco di nebbia sparso nelle ore più fredde in pianura e in alcune valli prealpine.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Minime in pianura in lieve calo con diffuse gelate, nelle valli e zone pedemontane stabili in contenuto aumento; massime stazionarie in pianura, in contenuto aumento su zone montane e pedemontane.

Venti: In pianura deboli/moderati occidentali fino al pomeriggio, poi deboli variabili; in quota da nord-ovest moderati in rinforzo fino a forti nel pomeriggio/sera; presenza di Foehn con occasionali rinforzi nei fondovalle e localmente sulla Pedemontana specie dal pomeriggio/sera.

Mare: Poco mosso.

Martedì 31 condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo qualche occasionale passaggio di nubi alte; nelle ore più fredde saranno possibili parziali riduzioni della visibilità in pianura con foschie e locali banchi di nebbia specie sulle zone centro-occidentali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza sensibili variazioni; massime in contenuto aumento in pianura e pedemontana, e in calo sulle zone montane.

Venti: In pianura deboli, a tratti moderati, in prevalenza occidentali; in montagna tesi/forti da nordovest. Locale presenza di foehn nelle valli e zone pedemontane.

Mare: Calmo o poco mosso.

Mercoledì 1 in pianura tempo ancora stabile, con maggior probabilità di formazioni di foschie o di locali banchi di nebbia nelle ore più fredde; in montagna da soleggiato al mattino a parzialmente soleggiato al pomeriggio per transito di nubi medio-alte. Precipitazioni assenti. Temperature minime in generale lieve aumento, massime in contenuto calo in pianura, senza notevoli variazioni in montagna. Venti in quota tesi/forti da nord ovest, con possibili moderati rinforzi di Foehn in alcune valli.

Giovedì 2 tempo più variabile con presenza di diffusa nuvolosità medio/alta, e possibili foschie o nebbie fino al mattino in pianura; probabili precipitazioni a carattere nevoso su Dolomiti e Prealpi bellunesi specie dal pomeriggio. Temperature minime con variazioni di carattere locale, e massime in calo sulle zone montane e pianura orientale, in lieve aumento altrove. Venti forti nordoccidentali in montagna, e moderati in prevalenza occidentali in pianura.