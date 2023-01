Previsioni Meteo Veneto: venti forti, raffiche di Foehn

MeteoWeb

“Tra il pomeriggio/sera di lunedì e il pomeriggio di martedì previsti venti forti dai quadranti settentrionali in quota con raffiche di Foehn anche in alcuni fondovalle, specie sulle Dolomiti“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Almeno fino a venerdì persisteranno condizioni di alta pressione. La caratteristica meteorologica saliente sarà la ventosità sui monti, specie in quota, per l’afflusso d’aria dai quadranti settentrionali“.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso di pomeriggio e poco o parzialmente nuvoloso di sera. Temperature: rispetto a domenica sulla pianura di pomeriggio saranno più basse anche di molto mentre di sera senza differenze rilevanti, sui monti in aumento anche di molto; valori sulla pianura sotto la media in modo leggero/moderato, sui monti prossimi alla media. Ventoso in alta montagna per correnti da nord-ovest, e a tratti anche nelle valli.

Domani fino al mattino sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio poco o parzialmente nuvoloso. Sulla pianura di notte nebbie locali, in dissovimento di mattina e in nuova formazione di sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a lunedì: sulla pianura fino al mattino saranno senza variazioni di rilievo e dal pomeriggio in aumento leggero/moderato; sui monti in calo eccetto aumenti diurni nelle valli, con variazioni anche sensibili. Sulla pianura nella prima metà di giornata non saranno distanti dalla media, nella seconda metà di giornata sopra la media in modo leggero/moderato; sui monti sotto la media anche di molto, eccetto andamenti irregolari nelle valli.

Venti: Sui monti da nord, tesi/forti in quota e a tratti anche nelle valli. Sulla pianura deboli/moderati, nelle ore notturne con direzione variabile e nelle ore diurne da sud-ovest.

Mare: Calmo.

Mercoledì 1° febbraio sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti; di notte nebbie locali, in dissovimento di mattina e in nuova formazione di sera. Sui monti sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento, eccetto cali diurni sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a martedì.

Venti: Sui monti da nord, tesi/forti in quota e a tratti anche nelle valli. Sulla pianura deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Giovedì 2 sulle Dolomiti nuvoloso, altrove alternanza di nuvole e rasserenamenti. In montagna a tratti fiocchi di neve, sulle Prealpi solo sulle cime più alte mentre sulle Dolomiti anche in alcune valli. Sulla pianura di notte delle nebbie, in dissovimento di mattina e in nuova formazione di sera. Temperature in calo in alta montagna e con andamento irregolare altrove. Ventoso sui monti, specie in quota.

Venerdì 3 alternanza di nuvole e rasserenamenti senza precipitazioni. Sulla pianura di notte delle nebbie, in dissovimento di mattina e in nuova formazione di sera. Sui monti ventoso, specie in quota. Temperature in aumento in alta montagna e con andamento irregolare altrove.