Previsioni Meteo Veneto: alta pressione fino a venerdì

“Almeno fino a venerdì persisteranno condizioni di alta pressione. Sui monti la caratteristica meteorologica saliente sarà la ventosità specie in quota per l’afflusso d’aria dai quadranti settentrionali, sulla pianura il crescente aumento della probabilità di nebbie nelle ore notturne col passar dei giorni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Nuvolosità in leggero/moderato aumento col passar delle ore. Sulla pianura di sera nebbie locali. Ventoso in alta montagna per afflusso d’aria da nord-ovest, e a tratti anche nelle valli. Temperature in aumento, salvo diminuzioni in alta montagna, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì; valori sulla pianura di pomeriggio sopra la media in modo leggero/moderato e di sera nella media, sui monti con andamento irregolare rispetto alla media in relazione al verificarsi o meno degli effetti favonici associati all’afflusso d’aria da nord-ovest.

Domani sulla pianura poco o parzialmente nuvoloso con nebbie locali di notte, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Sui monti sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento, eccetto cali sulla pianura e stazionarietà in alta montagna nelle ore diurne, con differenze anche sensibili rispetto a martedì. Valori non distanti dalla media, eccetto temporanei significativi scostamenti nelle valli interessate dagli effetti favonici.

Venti: Sui monti da nord-ovest, tesi/forti in quota e a tratti anche nelle valli. Sulla pianura deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Giovedì 2 sulle Dolomiti nuvoloso, altrove alternanza di nuvole e rasserenamenti. Di notte nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura, in dissovimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera.

Precipitazioni: Sulle Dolomiti andando da nord a sud probabilità da alta (75-100%) a bassa (5-25%) per modeste nevicate da estese/frequenti a locali/occasionali. Altrove assenti.

Temperature: Con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a mercoledì.

Venti: Sui monti da nord-ovest, forti in quota e a tratti anche nelle valli. Sulla pianura deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Venerdì 3 non si verificheranno precipitazioni. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle nebbie di notte, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Sui monti poco o parzialmente nuvoloso e ventoso specie in quota. Temperature in aumento in alta montagna e con andamento irregolare altrove.

Sabato 4 non si verificheranno precipitazioni. Sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle nebbie di notte, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Sui monti poco o parzialmente nuvoloso e ventoso specie in quota. Temperature con andamento irregolare sulla pianura e in aumento sui monti.