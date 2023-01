Previsioni Meteo Veneto: frequenti foschie e nebbie notturne in pianura

MeteoWeb

“Permangono condizioni anticicloniche con tempo in prevalenza stabile fino alla giornata di sabato; sulla nostra regione si avrà ancora prevalenza di nubi basse in pianura, con occasionali schiarite, e di tempo soleggiato salvo tratti di nuvolosità alta sulle zone montane. Frequenti le foschie e nebbie notturne in pianura e occasionalmente nelle valli prealpine. Temperature con variazioni modeste e ancora nettamente superiori alle medie del periodo. Da domenica atteso l’ingresso di una depressione da nordovest, con condizioni più instabili e probabili precipitazioni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sui rilievi e sulla pianura centro settentrionale tempo in parte soleggiato con parziale velatura per nubi alte; nubi basse ancora prevalenti sulla pianura centro-meridionale e orientale. Dalla sera ripresa delle foschie e locali nebbie in pianura. Temperature diurne ancora molto miti per il periodo, con locali modeste variazioni.

Domani prevalenza di diffusa nuvolosità bassa su pianura e valli prealpine, con qualche schiarita sulle zone centro-occidentali al pomeriggio; presenza di foschie e probabili nebbie nelle ore più fredde. Sui rilievi prealpini e sulle Dolomiti giornata in parte soleggiata con transito di nubi alte.

Precipitazioni: Assenti

Temperature: Variazioni di carattere locale in pianura, valori in generale contenuto rialzo in montagna.

Venti: In pianura deboli/moderati occidentali, dal pomeriggio deboli settentrionali. In montagna tesi da nordovest, fino a forti in alta quota, in attenuazione dalla sera.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 6 giornata generalmente soleggiata su Dolomiti e Prealpi, salvo qualche velatura per nubi alte in transito e locali nubi basse nelle ore più fredde. In pianura al mattino prevalenza di nubi basse e locali nebbie, con probabili schiarite sulle zone centro-settentrionali al pomeriggio.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo in montagna, valori stabili o in locale aumento in pianura.

Venti: In pianura in prevalenza deboli occidentali. In montagna deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Mare: Calmo o poco mosso.

Sabato 7 in montagna poco o parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-alta; in pianura e sulla pedemontana ancora diffusa presenza di foschie/nebbie/nubi basse. Non esclusa qualche locale pioviggine dalla sera. Temperature senza significative variazioni nelle minime, in lieve calo nelle massime.

Domenica 8 cielo molto nuvoloso o coperto. Probabili precipitazioni da sparse a diffuse, con limite della neve in calo fino ai 1200-1400 m sulle Prealpi, e attorno ai 1000 m sulle Dolomiti. Temperature minime in aumento e massime in calo sui rilievi, stabili o in lieve aumento in pianura.