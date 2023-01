Previsioni Meteo Veneto: “tempo stabile, nubi basse in pianura”

MeteoWeb

“Persistenza di condizioni di tempo stabile, soleggiato in montagna specie dalle quote medie, e con presenza di nubi basse in pianura e nelle valli. Martedì transiterà una saccatura in alta quota che produrrà degli annuvolamenti anche in montagna, senza precipitazioni significative. Temperature ben superiori alla media del periodo“. Sono queste le previsioni meteo di ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio, Servizio Meteorologico del Veneto.

Pomeriggio/sera di Lunedi 2

In pianura e nelle valli Prealpine cielo generalmente nuvoloso per diffuse nubi basse; presenza di foschie e nebbie nelle ore più fredde, in parziale diradamento di giorno; sui rilievi montani tempo in prevalenza soleggiato. Temperature senza sensibili variazioni, con escursione termica diurna molto limitata nelle zone interessate da nubi basse.

Martedi 3

Cielo: In pianura cielo coperto per nubi basse, con probabili foschie/nebbie nelle ore più fredde e in attenuazione nelle ore centrali; sui rilievi presenza di diffusa nuvolosità medio-alta.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di sporadiche deboli precipitazioni sui rilievi, e qualche pioviggine locale in pianura.

Temperature: In montagna in diminuzione. In pianura, valori minimi stabili o in lieve rialzo, valori massimi prevalentemente in contenuto aumento.

Venti: In quota moderati occidentali alla mattina, dalle ore centrali deboli. Altrove deboli variabili.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Mercoledi 4

Cielo: Sui rilievi dalle quote medie cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte; prevalentemente nuvoloso per nubi basse in pianura, salvo qualche locale attenuazione della copertura; probabili foschie o locali nebbie in pianura e valli prealpine, specie nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione, massime stazionarie o con locali modeste variazioni.

Venti: In pianura deboli occidentali; in montagna da deboli a moderati da nordovest.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Giovedi 5

Prevalenza di nuvolosità bassa su pianura e valli prealpine, con possibili locali schiarite specie al pomeriggio; probabili foschie/nebbie nelle ore più fredde. Sui rilievi Prealpini dalle quote medie, e sulle Dolomiti, cielo in prevalenza poco nuvoloso per transito di nubi alte. Temperature prevalentemente in diminuzione in pianura, stabili o in contenuto rialzo in montagna.

Venerdi 6

Giornata limpida sulle Dolomiti e sulle Prealpi dalle quote medio-alte; in pianura schiarite al mattino e poi diffusa formazione di nubi basse, con possibili foschie/nebbie nelle ore più fredde. Temperature in calo in montagna, minime in locale aumento e massime in lieve calo in pianura. Previsore:FD