Previsioni Meteo Veneto: piogge tra domenica e lunedì

“Sabato ancora alta pressione, tra domenica e lunedì precipitazioni per il transito da ovest verso est della parte più meridionale di una depressione di origine atlantica, martedì nuovamente circolazione anticiclonica ma mercoledì pressione già in calo per l’avvicinamento da ovest di un’altra depressione. Fino a lunedì le temperature molto sopra la media continueranno ad essere la caratteristica meteorologica saliente che eccezionalmente perdura da prima di Natale; sulla pianura l’ultima volta che sono scese sotto lo zero, peraltro solo in alcune zone, risale al 22 dicembre e quindi è una circostanza davvero inusuale per il periodo. Da martedì invece temperature non distanti dalla media“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Sulle Dolomiti poco o parzialmente nuvoloso, per il resto laddove il cielo non è già coperto tenderà a diventarlo entro sera. Temperature in calo, eccetto andamenti irregolari di sera sulla pianura, con minime a tarda sera sui monti; differenze anche sensibili rispetto a venerdì, valori molto sopra la media.

Domani cielo in prevalenza coperto, sulle Dolomiti fino al mattino nuvoloso.

Precipitazioni: Probabilità in graduale aumento a partire dai monti fino a alta (75-100%) ovunque nella seconda metà di giornata; attese più probabilmente tra il pomeriggio e la sera, da modeste a moderate andando dalla pianura meridionale alle zone pedemontane e montane. Quota neve attorno a 1000-1200 m sulle Dolomiti e 1200-1500 m sulle Prealpi.

Temperature: Sulla pianura in aumento, sui monti con andamento irregolare di notte e in calo di giorno; valori molto sopra la media.

Venti: Sulla pianura fino al mattino deboli, dal pomeriggio moderati e su costa e zone limitrofe anche tesi di sera; in prevalenza da nord-est, su costa e zone limitrofe dal pomeriggio da sud-est. Nelle valli da deboli a moderati con direzione variabile. In alta montagna da tesi a forti da sud-ovest.

Mare: Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Lunedì 9 fino al mattino cielo coperto, dal pomeriggio rasserenamenti a partire da nord-ovest, di sera sulla pianura nebbie locali.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di notte, nel corso della giornata in diminuzione a partire da ovest; saranno da modeste a moderate andando dai monti alla costa, attesi rovesci e anche qualche temporale più probabilmente su costa e zone limitrofe. Di sera ovunque assenti. Limite neve in prevalenza a 1000-1200 m sulle Dolomiti e 1300-1600 sulle Prealpi.

Temperature: Con andamento irregolare fino al pomeriggio e in calo di sera, con minime nelle ultime ore. Differenze anche sensibili rispetto a domenica.

Venti: In prevalenza moderati, in alta montagna tesi/forti di sera; in alta montagna da ovest, altrove con direzione variabile.

Mare: Da mosso a poco mosso col passar delle ore.

Martedì 10 non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso fino al mattino e poco o parzialmente nuvoloso dal pomeriggio. Sulla pianura di notte varie nebbie, in dissolvimento al mattino e in nuova formazione di sera. Temperature in calo di notte e con andamento irregolare di giorno.

Mercoledì 11 non si verificheranno precipitazioni, nuvolosità in aumento, temperature in calo.