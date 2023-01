Puglia: via al bando da 40 milioni per la Hydrogen Valley

MeteoWeb

La Regione Puglia ha approvato un bando per la selezione di proposte per realizzare impianti per la produzione di idrogeno green in aree industriali dismesse. “Cominciamo il nuovo anno con una bella notizia concreta: abbiamo pubblicato il bando Hydrogen Valley, grazie al quale le imprese possono presentare progetti per realizzare impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse“. E’ quanto scritto su Facebook dal governatore pugliese, Michele Emiliano.

“Possono presentare domanda di finanziamento fino a 10 milioni di euro – spiega Emiliano – le imprese di tutte le dimensioni, anche congiunte, che abbiano un sito industriale dismesso secondo i requisiti del bando. Le domande possono essere inviate fino alle ore 12 del 24 febbraio 2023. Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono pari a 40 milioni di euro“.