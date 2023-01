Record a Cesenatico: “+1.40 sul livello di mediomare, valore mai toccato”

MeteoWeb

Si innalza il livello del mare in Romagna e Cesenatico: lo ha reso noto il sindaco Matteo Gozzoli, che ha disposto la chiusura del Lungomare Carducci dalla Colonia Agip fino a via Dante. “Alle 11 di oggi abbiamo registrato il picco di + 1.40 sul livello di mediomare, un valore mai toccato“, ha precisato Gozzoli. Sul posto due pattuglie della Polizia Locale, Cesenatico Servizi e Radiosoccorso. Segnalati anche allagamenti. “Il maltempo sembra aver toccato e passato il suo apice, le condizioni paiono in miglioramento,” ha sottolineato il sindaco.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: