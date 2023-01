Rilevati idrocarburi nel fiume Reno nel Ferrarese: è allarme

MeteoWeb

Uno sversamento di idrocarburi nelle acque del fiume Reno, nell’area che interessa i Comuni di Cento, Pieve di Cento, Galliera e Castello d’Argile. A segnalarlo, ieri, un abitante della zona. I sindaci delle quattro cittadine, Edoardo Accorsi, Luca Borsari, Stefano Zanni e Alessandro Erriquez, sono subito intervenuti sul posto. “Grazie ad una segnalazione di un cittadino – si legge in un post pubblicato sui profili Facebook dei quattro primi cittadini – è stato rilevato un importante sversamento di idrocarburi nel fiume Reno. Insieme alle forze dell’ordine, a tutte le autorità competenti e ai volontari della Protezione Civile stiamo gestendo la situazione, in particolare per il contenimento del liquido graz

Nel dettaglio, viene precisato che “in corrispondenza di ‘Opera Reno’ (zona Cavo Napoleonico) i Vigili del Fuoco hanno installato una ‘barriera assorbente’ e altre due barriere uguali sono state posizionate (per ulteriore sicurezza) all’altezza del ponte fra Galliera e Poggio Renatico. Le barriere serviranno ad assorbire il materiale sversato in Reno bloccando così la sua corsa verso valle e a seguire verrà smaltito. Nel frattempo le autorità sono già al lavoro per individuare la responsabilità di quanto accaduto“.