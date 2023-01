Riso contaminato da metalli pesanti: scatta il richiamo | MARCHIO e LOTTI

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per Riso lungo B commercializzato da Esselunga S.P.A., marchio Smart. Il cereale, prodotto da Panigada T & F snc è venduto in confezioni da 5 kg.

Il motivo del richiamo è indicato in “Possibile presenza di metalli pesanti (cadmio)“. I lotti richiamati, corrispondenti al termine minimo di conservazione, sono i seguenti:

06.10.23

07.10.23

10.10.23

19.10.23

20.10.23

11.11.23

12.11.23

15.11.23

16.11.23

17.11.23

18.11.23

19.11.23

25.11.23

Tra e avvertenze si legge: “invitiamo il cliente qualora avesse acquistato il prodotto corrispondente ad una delle scadenze indicate a non consumarlo e a riconsegnarlo in negozio. Per informazioni contattare il numero verde 800.666.555“.

