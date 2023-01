Ritirato lotto di farmaco antibatterico, bloccata la vendita in via cautelare

MeteoWeb

“Con apposito provvedimento, l’Aifa – Agenzia italiana del farmaco – a tutela della salute pubblica, ha disposto, il ritiro, a scopo cautelativo, di un lotto dell’antibatterico CROMEZIN della ditta SO.SE.PHARM S.r.l. sita in Roma, via dei Castelli Romani, 22“: lo rende noto lo Sportello dei Diritti. Nel dettaglio “si tratta del medicinale CROMEZIN 1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare – 1 flacone 1 g + 1 fiala solv. 4 ml, Lotto n. 20647M/2074 con scadenza: 11/2025, AIC 023726033. È stato infatti riscontrato la presenza del foglio illustrativo di altro medicinale“.

Il ritiro, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, “è stato disposto a scopo cautelativo, a seguito della segnalazione della UOC Farmacia dell’AOU “G. Martino” Messina. Cromezin è un farmaco a base del principio attivo Cefazolina Sodica, appartenente alla categoria degli Antibatterici cefalosporinici e nello specifico Cefalosporine di prima generazione. La ditta So.Se.PHARM S.r.l. ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare“.