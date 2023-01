Roma, finisce con l’auto nella voragine in pieno centro: il VIDEO virale sui social

MeteoWeb

Brutta esperienza questa mattina per una donna che è finita con la propria Smart in una voragine nel centro di Roma, a Prati e precisamente in via Cola di Rienzo all’imbocco del ponte Regina Margherita verso piazza del Popolo.

La donna ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento ed è finita nella voragine in seguito ad una dinamica ancora da chiarire e su cui sono in corso le indagini della polizia locale di Roma Capitale. Immediatamente soccorsa da alcuni passanti, la signora è uscita dall’auto con difficoltà, fortunatamente illesa. I Vigili Urbani del I gruppo Prati sono stati impegnati a lungo per regolare il traffico prima che il mezzo venisse rimosso. Le immagini hanno fatto il giro del web sui social network.