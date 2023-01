Roma: chiuse alcune entrate di Villa Pamphilj, “causa cinghiali”

MeteoWeb

A causa della presenza di cinghiali, alcune entrate di Villa Pamphilj, a Roma, sono state chiuse. Su una delle entrate è stato affisso un cartello dalla Polizia Locale di Roma Capitale con scritto: “Entrata chiusa causa cinghiali“. Il cartello avvisa che le entrate di Aurelia Antica e Leone XIII sono invece rimaste aperte.

“Questa mattina, per motivi di sicurezza legati alla presenza di cinghiali all’interno del Parco, alcune entrate di Villa Pamphilj sono state chiuse (in particolare, gli accessi da Donna Olimpia e Monteverde Vecchio). Subito sono intervenuti il personale della ASL, la Polizia Locale e la Polizia della Città Metropolitana per cercare di isolare gli esemplari e portarli altrove. Gli interventi sono ancora in corso e aggiorneremo costantemente la cittadinanza sull’evolversi della vicenda“: lo ha reso noto Elio Tomassetti, presidente del Municipio XII di Roma Capitale.

Con i suoi 184 ettari Villa Pamphilj è il terzo più grande parco pubblico della Capitale.