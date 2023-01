Russia, il monitoraggio del permafrost e i rischi dei fenomeni di termocarsismo

MeteoWeb

Il 65% del territorio della Russia è occupato dal permafrost, una situazione che implica condizioni speciali per la gestione dell’economia del Paese. In caso di “disturbi tecnologici” del permafrost, infatti, il suolo si scongela e si deforma, danneggiando gli edifici e le infrastrutture di comunicazione, quindi è necessario un costante e continuo monitoraggio del suolo.

In Russia, per conto di Roscosmos, la società Terra Tech ha analizzato le dinamiche dei processi del permafrost lungo il tratto dell’autostrada federale Kolyma. Con un rapporto interattivo vengono fornite informazioni sullo sviluppo del permafrost in Russia e sui relativi pericoli, evidenziando la necessità del suo studio e monitoraggio, presentando i rischi associati ai processi di termocarsismo. Le immagini spaziali delle sezioni dell’autostrada Kolyma mostrano chiaramente esempi di cambiamenti termocarsisti, che interessano oltre il 40% dell’intera lunghezza della strada.