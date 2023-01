Sabrina Mugnos racconta il Grande Nord alla Spezia per la giornata dedicata alle donne nella scienza

MeteoWeb

In occasione della celebrazione della Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e fissata per il prossimo sabato 11 febbraio, il Comune della Spezia, in collaborazione con l’Associazione Astrofili Spezzini e il CAI della Spezia, ha il piacere di annunciare la realizzazione di una giornata dedicata alla geologa, scrittrice e divulgatrice scientifica spezzina Sabrina Mugnos, già Donna dell’Anno 2021 per la città di Vercelli.

La Mugnos, laureatasi presso il prestigioso ateneo pisano, ha al suo attivo la pubblicazione di quindici libri e due dvd, che spaziano dalle tematiche geologiche a quelle astronomiche, naturalistiche, archeologiche e meteorologiche. Giornalista freelance, grazie alla sua grande comunicatività è spesso ospite di trasmissioni sulle maggiori emittenti televisive e radio italiane ed estere, e sulla carta stampata si contano a decine sue interviste, pubblicazioni e rubriche. Di recente, ha abbracciato anche la docenza delle materie geologiche e astronomiche presso scuole e licei. Assidua viaggiatrice ed esploratrice, ha sempre le valigie pronte quando il mondo naturale entra in fermento, soprattutto i vulcani. Nei social network è seguita da migliaia di persone per le quali è diventata un punto di riferimento quale figura professionale con una spiccata vocazione umanistica.

L’evento, in programma per venerdì 10 febbraio, avrà inizio alle ore 17.30 con l’inaugurazione di una mostra delle sue immagini scattate durante le esperienze nel Grande Nord, dove ogni anno si reca e accompagna persone ad ammirare il suggestivo fenomeno delle Aurore Boreali. Si terrà presso i locali della Mediateca Ligure Regionale Sergio Fregoso, in via Firenze, 37 dove, alle 21, seguirà la proiezione di un breve video e una conferenza accompagnata da suggestive immagini dei paesaggi artici.

Il giorno seguente, sabato 11 febbraio, la Mugnos si racconterà anche come donna, scienziata e viaggiatrice presso i locali del Jolly Hotel della Spezia, dove sarà ospite del Soroptimist Club sezione della Spezia, un’associazione internazionale attivamente impegnata nel Sociale focalizzata sul mondo femminile.