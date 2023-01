Salmonella spp nel tastasale: scatta il richiamo del Ministero | MARCHIO e LOTTI

MeteoWeb

Il Ministero della Salute, a tutela della salute dei consumatori, ha segnalato sul proprio sito internet, dedicato alle allerte dei prodotti pericolosi o non idonei alla vendita, il richiamo da parte del produttore di due lotti di tastasale a marchio “Il Pronto da Cuocere” per la presenza di Salmonella spp.

Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 500 grammi (2×250 grammi) con i numeri di lotto L6125220077 e L6125240077 e le date di scadenza 16/01/2023 e 18/01/2023. Il tastasale richiamato è stato prodotto dall’azienda Aspiag Service Srl nello stabilimento di strada Rovigana 58, a Monselice, in provincia di Padova.

Il motivo del richiamo, segnala il Ministero della Salute, è “rischio per la salute dei consumatori per pericolo di potenziale tossinfezione dovuto alla presenza di Salmonella spp”.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, Presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto con i numeri di lotto e le scadenza indicati e riportarlo in qualsiasi punto vendita, dove sarà rimborsato anche senza lo scontrino.