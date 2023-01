Salute cardiometabolica: sentirsi amati, ottimisti o felici da adolescenti protegge dal rischio

MeteoWeb

Gli adolescenti che hanno riferito di sentirsi amati, e di provare ottimismo, felicità, autostima, appartenenza, hanno maggiori probabilità di raggiungere l’età adulta in buona salute cardiometabolica rispetto a chi non beneficia di queste risorse positive per la salute mentale. E’ quanto dedotto da una nuova ricerca pubblicata oggi sul Journal of the American Heart Association, rivista peer-reviewed ad accesso aperto dell’American Heart Association.

Precedenti studi hanno scoperto che gli aspetti psicologici del benessere mentale, come l’ottimismo e la felicità, possono essere importanti fattori legati a una migliore salute cardiometabolica nel tempo. L’ultimo studio si è concentrato sugli adolescenti, considerando la salute cardiometabolica ad ampio raggio. Sono infatti stati inclusi anche indicatori dei livelli di zucchero nel sangue e dell’infiammazione.

“Negli ultimi decenni abbiamo imparato molto sull’impatto della discriminazione e di altri rischi sociali che i giovani di colore affrontano che possono spiegare i loro elevati tassi di malattie cardiometaboliche, tuttavia, viene prestata molta meno attenzione ai punti di forza intrinseci che possiedono e ai modi in cui questi i punti di forza possono essere sfruttati per promuovere l’equità sanitaria“, ha affermato l’autore principale dello studio Farah Qureshi, assistente professore presso la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimora. “In questo studio, abbiamo voluto spostare il paradigma della salute pubblica oltre la tradizionale attenzione ai deficit a uno che si concentri sulla costruzione di risorse”.

Lo studio e l’analisi dei dati

I ricercatori hanno esaminato i dati del National Longitudinal Study of Adolescent Health, che ha arruolato quasi 3.500 liceali statunitensi (età media 16 anni) nel 1994 e sono stati seguiti per più di due decenni. Quasi la metà erano ragazze, il 67% erano giovani bianchi, il 15% erano adolescenti neri, l’11% erano adolescenti latini e il 6% dichiarava la propria razza come nativa americana, asiatica o “altra“. I ricercatori hanno raccolto periodicamente dati sulla salute e il benessere dei partecipanti, con l’ultima ondata di raccolta dati avvenuta nel 2018, quando la loro età media era di 38 anni.

Utilizzando le risposte iniziali del sondaggio di quando i partecipanti erano adolescenti, i ricercatori hanno identificato cinque risorse per la salute mentale correlate a migliori risultati di salute cardiometabolica: ottimismo, felicità, autostima, senso di appartenenza e sentirsi amati. Queste informazioni sono state confrontate con i dati sulla salute registrati nell’arco di 3 decenni per valutare se gli adolescenti che avevano più di queste risorse positive avevano maggiori probabilità di mantenere una salute cardiometabolica ottimale nell’età adulta.

La salute cardiometabolica

Per esaminare la salute cardiometabolica in questo studio, i ricercatori hanno esaminato le misure sanitarie per sette fattori di rischio di malattie cardiovascolari e metaboliche raccolti durante le visite cliniche quando i partecipanti avevano tra i 20 ei 30 anni. I fattori includevano lipoproteine ​​ad alta densità (HDL), o colesterolo “buono“; colesterolo non HDL – calcolato come colesterolo totale meno colesterolo HDL; pressione arteriosa sistolica (numero superiore); pressione arteriosa diastolica (numero inferiore); emoglobina A1c, una misura della glicemia; Proteina C-reattiva, una misura dell’infiammazione; e indice di massa corporea, o BMI, il rapporto tra altezza e peso per stimare il grasso corporeo.

I risultati

Complessivamente, il 55% dei giovani aveva da zero a un bene di salute mentale positivo, mentre il 29% aveva da due a tre beni e il 16% aveva da quattro a cinque beni.

Da giovani adulti, solo il 12% dei partecipanti ha mantenuto la salute cardiometabolica nel tempo e i giovani bianchi avevano maggiori probabilità di mantenere una buona salute più avanti nella vita rispetto ai giovani neri o latini.

Gli adolescenti con quattro o cinque risorse positive per la salute mentale avevano il 69% di probabilità in più di mantenere una salute cardiometabolica positiva da giovani adulti.

C’era anche un effetto cumulativo, con ogni ulteriore risorsa per la salute mentale che conferiva una probabilità maggiore del 12% di salute cardiometabolica positiva.

Sebbene le risorse psicologiche siano risultate protettive in tutti i gruppi razziali ed etnici, i maggiori benefici per la salute sono stati notati tra i giovani neri. Gli adolescenti neri hanno anche riferito di avere risorse per la salute mentale più positive rispetto ai giovani di qualsiasi altro gruppo razziale o etnico.

Nonostante gli adolescenti neri avessero il maggior numero di risorse e ne traessero i maggiori benefici per la salute, le disparità razziali nella salute cardiometabolica erano ancora evidenti nell’età adulta. Gli individui neri avevano meno probabilità di mantenere una buona salute cardiometabolica nel tempo.

“Questi risultati in qualche modo controintuitivi sono stati sorprendenti“, ha detto Qureshi. “Quando abbiamo scavato più a fondo, abbiamo scoperto che l’assenza di risorse psicologiche era particolarmente dannosa per la salute dei giovani neri“. Ha inoltre spiegato che i risultati indicano il ruolo svolto dal razzismo strutturale nel plasmare i modelli di salute cardiometabolica nei primi decenni di vita: “le risorse fanno una grande differenza“.

La salute mentale da adolescenti influenza quella cardiometabolica da adulti

“Questo lavoro suggerisce che i primi investimenti nella salute mentale dei giovani possono essere una nuova frontiera fondamentale nel progresso dell’equità della salute cardiometabolica“, secondo Qureshi. “Abbiamo bisogno di più studi su larga scala per monitorare questi e altri fattori positivi di salute mentale a partire dall’infanzia per capire come queste risorse possono influenzare la salute e la malattia nel corso della vita. Queste informazioni possono aiutarci a identificare nuovi modi per migliorare la salute e ridurre le disparità“, ha affermato.