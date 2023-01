Spazio, ricerca e soccorso: il satellite russo “Luch-5V” entra nella costellazione COSPAS-SARSAT

MeteoWeb

Questa settimana, il satellite russo “Luch-5V” è stato introdotto nella costellazione orbitale del sistema internazionale di ricerca e soccorso satellitare COSPAS–SARSAT: lo ha comunicato Roscosmos, secondo cui “ciò contribuirà a salvare più vite“. Oltre 60mila persone sono state salvate nei 40 anni di storia dell’operazione, ha ricordato l’agenzia spaziale russa.

Il sistema satellitare internazionale COSPAS-SARSAT

COSPAS-SARSAT è un sistema satellitare internazionale progettato per assistere le operazioni di ricerca e soccorso, ideato da Canada, Francia, USA e Russia. L’accesso ai dati di emergenza è fornito gratuitamente a tutti gli Stati. Il sistema include segmenti spaziali e terrestri, nonché un segmento di radiofari (anche le navi Soyuz russe ne sono dotate). In caso di situazione di pericolo, il segnale del radiofaro di emergenza viene ricevuto dai satelliti COSPAS-SARSAT e trasmesso alle stazioni di terra per la ricezione e l’elaborazione delle informazioni. Inoltre, i messaggi di emergenza vengono inviati ai centri di coordinamento COSPAS-SARSAT, dopo di che instradano le informazioni sull’attivazione dei segnali di emergenza e le loro coordinate ai servizi di ricerca e soccorso.

Del segmento russo della costellazione orbitale COSPAS-SARSAT fanno parte: il satellite Meteor-M n. 2-2, due veicoli di navigazione in orbita media Glonass-K, i satelliti ripetitori Luch-5A e Luch-5V e Electro-L n. 2 e Electro-L n. 3.