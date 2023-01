Schillaci annuncia la stretta anti fumo: “anche sigarette elettroniche e prodotti senza combustione fanno male”

MeteoWeb

Il costo annuale delle cure per i tumori da fumo “è circa il doppio di quanto incassiamo dalle accise sul tabacco, 14,40 miliardi nel 2021“. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il ministro della Salute Orazio Schillaci, citando il dato della Fondazione Veronesi. “Stiamo verificando quale sia lo strumento più idoneo per inasprire i divieti, anche all’aperto. Aspetto di raccogliere evidenze certe sui danni causati da sigarette elettroniche e prodotti senza combustione” spiega.

Per il ministro è “inutile mettere più soldi nel fondo sanitario nazionale, e il mio governo lo ha fatto, se poi i malati colpiti da grandi patologie aumentano e con loro i costi delle cure. Stanno arrivando farmaci oncologici prodigiosi ai quali non possiamo certo rinunciare“. Ci sarà la stretta anche sulle altre sigarette “perché aumenta in modo esponenziale il consumo di sigarette senza fumo tra gli adolescenti che comunque contengono nicotina e generano dipendenza. Non è dimostrato che siano meno nocive, a differenza di quanto si fa credere“.

Rispondendo alle domande del giornalista, Schillaci dice: “Io non ho mai acceso una sigaretta. Non ne ho sentito il desiderio e non solo perché da medico so quanto facciano male“.

“Il fumo è una vera e propria emergenza con conseguenze devastanti e il ministro Schillaci ha pienamente ragione“. Lo afferma Simona Loizzo, deputata della Lega e membro della commissione Sanità. “Come medico – aggiunge – condivido la necessità di una lotta al tabagismo, anche se sono certa che non arriveremo al proibizionismo esasperato. Ritengo pericolose le dichiarazioni di alcuni medici sul fatto che un bicchiere di vino rosso al giorno sia cancerogeno – conclude Loizzo – sia perché infondate, sia perché rischiano di avere effetti molto negativi su una delle eccellenze italiane: l’alcolismo è una piaga ma si tratta di eccessi“.