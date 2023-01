School Days all’ESA-ESRIN: porte aperte alle scuole dal 13 al 17 marzo

MeteoWeb

Dopo due anni di eventi on line, tra il 13 e il 17 marzo l’ESA accoglierà circa 1.500 studenti per gli School Days, una preziosa occasione per i ragazzi e per i loro insegnanti per conoscere l’ESA e scoprire, attraverso laboratori creativi, i numerosi progetti spaziali in cui è coinvolta.

L’ESA darà il benvenuto agli alunni delle scuole elementari (classi IV e V) nei giorni 13, 14 e 15 marzo, e agli studenti delle scuole medie il 16 e 17 marzo.

Per ripartire da dove eravamo rimasti, l’ESA darà precedenza alle scuole selezionate per l’edizione 2020 che non hanno potuto partecipare a causa della pandemia. La richiesta di partecipazione agli ESA School Days deve essere compilata online entro l’8 febbraio 2023. Non potendo accettare tutte le scuole per mancanza di posti, l’ESA privilegerà le scuole che non hanno mai potuto partecipare. Le scuole selezionate saranno informate sull’esito della selezione entro le prossime settimane.

La visita è completamente gratuita e prevede una giornata intera di attività. Si svolgerà dalle 8:00 alle 16:30. Saranno ammessi un massimo di 50 studenti per scuola per permettere a più scuole di partecipare. I laboratori scientifici saranno in agenda per l’intera settimana e approfondiranno i temi dell’Osservazione della Terra, i satelliti e i lanciatori, e gli asteroidi.