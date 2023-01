MeteoWeb

Sono riprese all’alba in Val Badia le ricerche di uno scialpinista che risulta disperso da ieri sull’alpe di Fanes. L’allarme è scattato quando il turista 55enne non ha fatto rientro in albergo. Nella notte sono state effettuate le prime ricerche, alle quali da questa mattina partecipano diversi elicotteri e il soccorso alpino.

Glaciali le temperature nella notte in montagna: la stazione Braies Alpe Cavallo, a 2340 metri, ha registrato una minima di -10°C.