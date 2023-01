Scialpinisti travolti da valanga nella Valle Brembana

MeteoWeb

Due persone che stavano praticando scialpinismo in Valle Brembana sono state parzialmente travolte da una valanga che si è staccata dalla parete montana in zona Colombera, tra il Monte Valletto e Baita Alta, vicino al sentiero numero 101 di Ornica, in provincia di Bergamo. La terza persona che era con loro, illesa, ha chiamato il 112.

Sul posto è giunto il Soccorso Alpino, mentre gli scialpinisti hanno messo in pratica le procedure di autosoccorso, in quanto avevano con sé l’attrezzatura necessaria: artva, pala e sonda. Una volta accertato che stavano tutti bene, i tre sono rientrati e hanno incontrato i soccorritori.