Scoperta camera magmatica vulcanica mai vista prima nelle profondità del Mediterraneo

MeteoWeb

Un vulcano sottomarino la cui eruzione ha distrutto l’isola greca di Santorini quasi 400 anni fa ha una camera magmatica in crescita mai vista prima che potrebbe alimentare un’altra massiccia eruzione entro i prossimi 150 anni, secondo un nuovo studio.

A circa 7 km da Santorini, 500 metri al di sotto della superficie del mare, si trova Kolumbo: è uno dei vulcani sottomarini più attivi al mondo e, secondo i resoconti storici, la sua ultima eruzione nel 1650 d.C. ha ucciso almeno 70 persone. Uno studio pubblicato il 22 ottobre 2022 sulla rivista Geochemistry, Geophysics, Geosystems ha rivelato che la camera magmatica precedentemente non rilevata, in crescita, sotto il vulcano Kolumbo potrebbe portare a un’altra eruzione, rappresentando un pericolo per residenti e turisti a Santorini.

Il monitoraggio dei vulcani sottomarini, un nuovo metodo

I vulcani sottomarini sono monitorati proprio come le loro controparti terrestri, ma poiché i sismometri sottomarini sono difficili da installare, il loro numero è ridotto, il che significa che gli scienziati dispongono di pochi dati sui vulcani sottomarini. Nel tentativo di risolvere questo problema, i ricercatori hanno deciso di provare una tecnica diversa per studiare la meccanica interna di Kolumbo.

In particolare, hanno utilizzato un metodo chiamato “inversione completa della forma d’onda“, che impiega onde sismiche prodotte artificialmente per creare un’immagine ad alta risoluzione che mostra quanto sia rigida o morbida la roccia sotterranea.

“L’inversione completa della forma d’onda è simile a un’ecografia medica,” ha spiegato il coautore Michele Paulatto, vulcanologo dell’Imperial College di Londra. “Utilizza le onde sonore per costruire un’immagine della struttura sotterranea di un vulcano“.

Le onde sismiche viaggiano a velocità diverse attraverso la Terra a seconda della rigidità della roccia che attraversano. Ad esempio, un tipo di onda sismica chiamata onda P viaggia più lentamente se la roccia è più simile a un liquido, come il magma, a differenza di quanto accade se attraversa la roccia indurita. Raccogliendo dati sulla velocità delle onde sismiche che viaggiano attraverso il terreno, i ricercatori possono avere un’idea di dove si sta formando il magma.

Mentre erano a bordo di una spedizione di ricerca che ha navigato vicino al vulcano, i ricercatori hanno utilizzato un cannone ad aria compressa, che ha prodotto onde sismiche nel terreno sottostante. Quelle onde sismiche sono state misurate da monitor sul fondo del mare.

La camera magmatica vulcanica

I dati delle registrazioni sismiche hanno mostrato una significativa diminuzione della velocità sotto il vulcano, indicando la presenza di una camera magmatica, e non solo roccia solida. Ulteriori calcoli hanno rivelato che la camera magmatica è cresciuta a un ritmo di 4 milioni di metri cubi all’anno sin dalla sua eruzione nel 1650.

La camera ora contiene circa 1,4 km cubi di magma, ha scoperto il team.

Secondo il primo autore dello studio Kajetan Chrapkiewicz, geofisico dell’Imperial College di Londra, il volume del magma potrebbe raggiungere circa 2 km cubi entro i prossimi 150 anni. Questa è la quantità stimata di magma espulso da Kolumbo quasi 400 anni fa.

Il nuovo studio illustra quanto sia importante monitorare da vicino i vulcani sottomarini. A differenza dei terremoti, le eruzioni vulcaniche possono essere previste, in una certa misura, ma solo se gli esperti dispongono di dati sufficienti sul movimento del magma sotto il vulcano.

“Abbiamo bisogno di dati migliori su cosa c’è effettivamente sotto questi vulcani,” ha affermato Chrapkiewicz. “I sistemi di monitoraggio continuo ci consentirebbero di avere una stima migliore di quando potrebbe verificarsi un’eruzione. Con questi sistemi, probabilmente verremmo a conoscenza di un’eruzione pochi giorni prima che accada e le persone sarebbero in grado di evacuare e stare al sicuro“.

Per Kolumbo, un team internazionale di scienziati ha lavorato alla creazione di un osservatorio del fondale marino chiamato Santorini’s Seafloor Volcanic Observatory, o SANTORY. Una volta che l’osservatorio sarà attivo e funzionante, gli scienziati e gli esperti di rischi saranno meglio attrezzati per monitorare possibili eruzioni.