Scoperta una nuova specie di lucertola: ha caratteristiche molto particolari

Un gruppo di scienziati ha scoperto una nuova specie di lucertola in una riserva naturale a Cusco, nel Perù sud-orientale: lo ha dichiarato l’agenzia nazionale responsabile delle aree naturali protette. “Il Parco nazionale di Otishi rivela una nuova specie di lucertola per la scienza“, ha dichiarato l’istituzione in un comunicato.

La nuova specie, denominata “Proctoporus titans”, è stata scoperta nella Puna andina, un altopiano molto vasto situato a 3.241 metri di altitudine. Questa lucertola è caratterizzata da un colore grigio scuro e da una coda più lunga del corpo. Presenta squame dorsali e prefrontali rigate, caratteristiche che la rendono molto particolare.