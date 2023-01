Scoperti pianeti come la Terra in un intrigante sistema solare alieno

MeteoWeb

Il “cacciatore di pianeti” della NASA ha individuato il suo 2° pianeta con le dimensioni della Terra (che potrebbe ospitare acqua liquida) ed entrambi i mondi orbitano intorno alla stessa stella.

Il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA è stato lanciato nell’aprile 2018: da allora, la missione ha scoperto 285 esopianeti confermati e più di 6mila candidati. Uno dei pianeti più intriganti tra quelli confermati è un mondo soprannominato TOI 700 d, che ha all’incirca le dimensioni della Terra e si trova nella zona abitabile della sua stella. Gli scienziati hanno stabilito che il pianeta ha anche un vicino altrettanto allettante: la scoperta verà presentata al 241° meeting dell’American Astronomical Society, a Seattle.

TESS trova i pianeti osservando le stelle per un mese alla volta, cercando piccoli cali di luminosità che possono indicare un pianeta in transito tra la stella e il telescopio. Grazie a questi cali, gli astronomi possono stimare le dimensioni del pianeta e definire la sua orbita.

Nel 2020, Emily Gilbert e i suoi colleghi del JPL della NASA hanno riportato la scoperta di 3 pianeti attorno a una piccola stella chiamata TOI 700 (TOI sta per “TESS Object of Interest”), che si trova a circa 100 anni luce dalla Terra. Quella stella è una nana rossa, ma a differenza di altri oggetti di questo tipo, è relativamente “silenziosa”, senza gli improvvisi impulsi di attività che potrebbero escludere qualsiasi indizio di vita in un mondo vicino.

Due dei tre pianeti che TESS ha inizialmente rilevato nel sistema TOI 700 orbitano troppo vicino alla stella per assomigliare alla Terra, ma il terzo mondo, noto come TOI 700 d, è particolarmente allettante. Quel pianeta, hanno scoperto gli scienziati, è circa il 20% più grande della Terra e orbita attorno alla stella ogni 37 giorni terrestri, collocandolo in quella che gli scienziati chiamano “zona abitabile”, dove le temperature dovrebbero consentire all’acqua liquida di esistere sulla superficie.

Ora, Gilbert e i suoi colleghi affermano che TOI 700 d ha un terzo fratello, alquanto intrigante. Questo pianeta, soprannominato TOI 700 e, non si trova nella regione che gli astronomi considerano abitabile, ma la definizione è in evoluzione. In particolare, dal momento che gli astronomi si sono resi conto che Venere e Marte probabilmente un tempo contenevano acqua sulla loro superficie, alcuni hanno proposto l’esistenza di una zona abitabile “ottimista”, in cui risiede TOI 700 e.

Gilbert e i suoi colleghi stimano che “TOI 700 e” sia circa il 95% delle dimensioni della Terra, quindi è probabile che sia roccioso e orbita circa una volta ogni 28 giorni terrestri, collocandolo tra “TOI 700 c” e “TOI 700 d”. Anche il mondo appena scoperto è probabilmente in rotazione sincrona, mostrando sempre lo stesso lato alla sua stella.

La nuova scoperta mostra il valore della missione estesa di TESS. Il veicolo spaziale doveva operare originariamente per 2 anni: ha iniziato la sua 2ª estensione della missione nel settembre 2022, e continuerà fino all’ottobre 2024. TESS punterà di nuovo gli occhi su TOI 700 in poco più di una settimana, con altri 9 mesi circa di dati in arrivo entro il prossimo anno.