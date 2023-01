Scoperto e ucciso “mostro” in Australia | FOTO

MeteoWeb

I ranger australiani hanno ucciso un rospo di canna “mostruoso” invasivo scoperto nelle terre selvagge di un parco costiero: si tratta di un esemplare lungo quanto un braccio umano e del peso di 2,7 kg.

Il rospo è stato avvistato nel Conway National Park del Queensland. “Ho allungato la mano e ho afferrato il rospo delle canne e non riuscivo a credere quanto fosse grande e pesante,” ha dichiarato il ranger Kylee Gray, descrivendo come ha scoperto l’anfibio la scorsa settimana. “Un rospo di canna di quelle dimensioni mangia tutto ciò che può entrare nella sua bocca, e questo include insetti, rettili e piccoli mammiferi“.

L’animale è stato portato via e soppresso.

I rospi delle canne sono stati introdotti nel Queensland nel 1935 per controllare il coleottero delle canne, con conseguenze devastanti per altri animali selvatici.

Con 2,7 kg – quasi il peso di un neonato umano – il rospo potrebbe essere da record, ha affermato in una nota il Dipartimento dell’ambiente e della scienza del Queensland. Descrivendolo come un “mostro“, il dipartimento ha affermato che potrebbe finire nel Museo del Queensland.

In considerazione delle dimensioni, i ranger credono che fosse una femmina. L’età è sconosciuta, ma sembra che l’esemplare fosse in giro “da molto tempo“, ha spiegato Gray, sottolineando che gli anfibi possono vivere fino a 15 anni in natura.

I rospi delle canne femmine possono produrre fino a 30mila uova in una stagione e sono incredibilmente velenosi.